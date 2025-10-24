Po zdravo na plac: Dođite na Dolac is kušajte zelene sokove od voća i povrća s hrvatskih tržnica

Udruga hrvatskih tržnica u suradnji s Tržnicama Zagreb organizira 14. Dan hrvatskih tržnica na Dolcu, a odražva se sutra od 9 do 12 sati. Svi koji to žele, mogu shvratiti u trbuh grada, gdje će imati priliku kušati zdrave zelene sokove i smoothie od povrća i voća s naših tržnica.



Moći će, osim toga čuti kako hrana s tržnica doprinosi našem zdravlju i smanjenju bacanja hrane. "Molimo vas da svojim dolaskom uveličate ovu manifestaciju i podržite naše lokalne proizvođače domaće hrane", pozivaju organizatori.