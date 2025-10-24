Naši Portali
Dan hrvatskih tržnica

Po zdravo na plac: Dođite na Dolac is kušajte zelene sokove od voća i povrća s hrvatskih tržnica

Zagreb: Na Dolac stigli prvi ovogodišnji kesteni, cijene su od 5 do 7 eura
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
24.10.2025.
u 15:43

Moći će, osim toga čuti kako hrana s tržnica doprinosi našem zdravlju i smanjenju bacanja hrane

Udruga hrvatskih tržnica u suradnji s Tržnicama Zagreb organizira 14. Dan hrvatskih tržnica na Dolcu, a odražva se sutra od 9 do 12 sati. Svi koji to žele, mogu shvratiti u trbuh grada, gdje će imati priliku kušati zdrave zelene sokove i smoothie od povrća i voća s naših tržnica. 
 
Moći će, osim toga čuti kako hrana s tržnica doprinosi našem zdravlju i smanjenju bacanja hrane. "Molimo vas da svojim dolaskom uveličate ovu manifestaciju i podržite naše lokalne proizvođače domaće hrane", pozivaju organizatori. 

Ključne riječi
Dan hrvatskih tržnica Zagreb tržnica Dolac

