Pismo roditelja za čije dijete nema mjesta: Dok izgrade obećane vrtiće, sve će nas financijski pokopati

Nakon prvih rezultata upisa u zagrebačke vrtiće, ne prestaju pljuštati reakcije na činjenicu da velik broj djece ipak nije dobio svoje mjesto pa će se roditelji morati snalaziti na razno razne načine kako bi zbrinuli svoje mališane. Kritike su upućivali i oporbenjaci iz Gradske skupštine te zagrebački ogranci raznih stranaka.

Neki su ustvrdili kako gotovo svako drugo dijete koje je ove godine bilo prijavljeno na upisima, nije dobilo svoje mjesto u vrtiću, za što su tvrdili i da je rekordan broj neupisane djece. Iz Hrvatske udruge roditelja odgojitelja (HURO) ustvrdili su pak kako u zagrebačkim vrtićima nema dodatnih 500 mjesta koliko iz Grada najavljuju da će još upisati djece, dok gradonačelnika prozivaju za kršenje Državnog pedagoškog standarda i izazivanje kaosa te traže hitno rješenje.

Ali zasigurno su oni najogorčeniji upravo roditelji, a jedan od njih je i otac čije smo pismo zaprimili. U njemu je na primjeru svoje obitelji pojasnio koliko je golem problem onih čija djeca nisu upisana.

-Nakon što mi mlađe dijete naravno nije upalo u vrtić na upisima u gradski vrtić u gradu Zagrebu uzeo sam si malo vremena pa sam malo bolje pregledao i komentirao rezultate upisa u gradski vrtić u Dugavama u Novom Zagrebu. Trebalo bi ih dodatno usporediti s rezultatima iz prošlih godina, ali i ovo je dovoljno da se vide katastrofalne posljedice odluka gradskih vlasti koje su značajno utjecale smanjenje broja upisane djece u jaslice jer su ukinuli mjeru roditelj odgojitelj i onda dali prednost pri upisu roditeljima s troje i više djece, a sve to bez da se prvo povećaju kapaciteti vrtića. Rezultat je da za najmlađe gotovo da i nema mjesta- napomenuo je otac, referirajući se i na odluku Ministarstva i novi Zakon o predškolskom odgoju prema kojemu prednost na upisima imaju djeca stara četiri i više godina.

U pismo nam je ispričao svoju situaciju. On i supruga su zaposleni za stalno i starije dijete već pohađa DV Tratinčica, a za mlađe dijete nema mjesta u jaslicama i sad nemamo nikakvo rješenje za adekvatnu brigu i skrb o djetetu od ovog pa do idućeg rujna.

-To je punih godinu dana. Ako negdje i upadnemo u privatni vrtić ili neki obrt za čuvanje djece, to sigurno neće biti u blizini nego na drugom kraju grada. To je ogromno dodatno opterećenje za roditelje s dvoje djece i to logističko, zbog odlaska s dvoje djece u dva različita vrtića dva puta dnevno prije i nakon radnog vremena te financijsko jer je tu trošak privatnih vrtića i trošak svakodnevnog putovanja dva puta dnevno radnim danom- dodaje razočarani roditelj.

Podsjetio je i na to da kada su vrtići prije par godina radili upise, uvijek su gledali da daju prednost djetetu čiji brat ili sestra već idu u taj vrtić, naspram onih koji nemaju starije braće i sestara koji pohađaju taj vrtić.

-To sad više nije slučaj i gleda se samo po starosti djeteta koje se upisuje u vrtić/jaslica za isti broj bodova. Ovo je potpuno neprihvatljivo! Posebno je nerazumno što ni roditelji blizanaca nemaju nikakvu prednost pri upisu u odnosu na one s jednim djetetom. Ti roditelji ne mogu preživjeti trošak dvoje djece u privatnom vrtiću na godinu dana s obzirom na današnje cijene privatnih vrtića- ustvrdio je otac.

Uzevši u obzir statistike upisa iz vrtića u Dugavama, poručio je, postoji opravdana šansa da za na njegovo mlađe dijete ni sljedeće godine neće biti mjesta u vrtiću u Dugavama, a smatra i kako je gradska uprava lijepo izračunala kako će svoj proračun pokrpati da njima sve štima, ali da će financijski pokopati sve današnje mlade roditelje i one koji će to tek postati u sljedećih pet godina dok se vrtići ne naprave, ako se, dodaje, uopće i naprave.

-Koji roditelji jednog djeteta će se odlučiti na drugo dijete kad vide da nemaju kud s djetetom i koliko koštaju privatni vrtići jer za najmlađe nema mjesta? Ovakvi potezi će sigurno jako negativno utjecati na natalitet u Zagrebu. Družim se s drugim roditeljima s malom djecom i znam da ima puno onih koji bi htjeli imati drugo dijete ali si ga ne mogu priuštiti. E pa sad će takvih u sljedećih 5 godina biti još više- poručuje otac.

