I gradonačelnik Svete Nedelje ostao bez mjesta u vrtiću: 'Svi me zafrkavaju'

Svi me već danima zafrkavaju da sam vjerojatno jedini gradonačelnik u Hrvatskoj koji nije uspio upisati dijete u vrtić, kaže nam kroz smijeh saborski zastupnik stranke Fokus Dario Zurovec te potvrđuje informaciju da njegova jednogodišnja kćerkica najesen ipak neće u jaslice. Prvi čovjek Svete Nedelje tako se ovih dana našao među tisućama roditelja Zagreba i Zagrebačke županije koji za svoju djecu nisu uspjeli dobiti mjesto u vrtiću.

– Zadovoljili smo sve potrebne uvjete. Supruga i ja smo oboje u stalnom radnom odnosu, prebivalište i boravište nam je u Svetoj Nedelji, kći će u rujnu imati više od godinu dana.... Prijavili smo se i nismo upali. Nemam ništa protiv, želim da u Svetoj Nedelji sve bude transparentno, a pravila su pravila – objašnjava gradonačelnik Svete Nedelje. U gradu kojim upravlja neupisano je, kaže, ostalo dvjestotinjak djece. Sveta Nedelja, podsjetimo, već treću godinu zaredom nosi titulu hrvatskog grada srednje veličine s najboljom kvalitetom života što uz povoljnu gospodarsku klimu u ovaj kraj privlači mlade i uspješne.

– U Svetu Nedelju doseljava se puno ljudi, obitelji s djecom, potreba za vrtićima je sve veća... Unazad 20 godina otkako postojimo kao grad izgrađena su samo tri vrtićka objekta. U mom prošlom mandatu izgradili smo još dva, a u ovome planiramo još toliko. Tko zna hoće li i to biti dovoljno jer postajemo prava mala Silikonska dolina – priča Zurovec.

Njegovu ove godine neupisanu kćerkicu čuvat će, kaže, baka i djed, a obitelj razmišlja i o tome da joj pokuša pronaći mjesto u nekom od privatnih vrtića.

– U dva mandata izgradili smo više vrtića nego svi naši prethodnici, no trebat će nam još. Vremena se mijenjaju pa više bake i djedovi ne mogu čuvati djecu kao nekoć jer su i oni nerijetko radno aktivni – navodi Zurovec te dodaje kako je Sveta Nedelja novac za vrtiće povukla iz europskih fondova. Idući tjedan, nastavlja on, raspisuje se natječaj za izgradnju novog vrtića koji bi trebao biti gotov do iduće upisne godine.