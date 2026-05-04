Ovako 'propadaju' stotine tisuća eura u Zagrebu svake godine: Napravi se plan za asfaltiranje, realizira se sitnica, u jednoj četvrti odrađeno 7% planova

Od 16 mjesnih odbora, realizacija plana malih komunalnih akcija u Novom Zagrebu-zapad tijekom 2025. godine u njih 13 bila je – nula. Može li Grad još jadnije i gore od ovoga, komentirali su na Facebooku u HDZ-ovu ogranku za područje gradske četvrti, a u prilogu u objavi su dostavili i popis mjesnih odbora na kojem se vidi da se u njih samo tri – Svetoj Klari, Kajzerici i Maloj Mlaki – plan malih komunalnih akcija barem djelomično proveo.

Svaka od 17 gradskih četvrti, da objasnimo, ima proračun za izvršenje godišnjeg plana komunalnih aktivnosti, a riječ je o redovnim zadacima poput uređenja zelenih površina, igrališta, nogostupa, ulica i parkirališta, ugradnja uspornika i iscrtavanja zebri. Ulaze tu i zahvati na infrastrukturi poput postavljanja javne rasvjete ili sustava oborinske odvodnje te asfaltiranje većih prometnica na razini četvrti. No, budući da asfaltiranje u velikom broju slučajeva stoji od 70 pa do nekoliko stotina tisuća eura, četvrti obično imaju sredstava za tek jedan do dva takva projekta godišnje.

Plan malih komunalnih akcija, s druge strane, odnosi se na asfalterski program u mjesnim odborima gradskih četvrti. Vijećnici u plan mogu staviti lokacije za koje misle da trebaju novi sloja asfalta ili sanaciju rupe na cesti, a uglavnom je riječ o manjim ulicama koje već nisu obuhvaćene planom održavanja komunalne infrastrukture. Proračun zato na godišnjoj razini iznosi tek nekoliko desetaka tisuća eura po mjesnom odboru, a iznimke su veći kvartovi poput Svete Klare ili Knežije, koji dobiju između 100 i 150 tisuća eura. Iznos je to koji ionako u najvećem broju slučaja nije dovoljan za asfaltiranje jedne frekventnije ulice, zbog čega je i realizacija plana loša, a vijećnici mjesnih odbora, kažu nam, osjećaju se kao da su njihova naselja zapostavljena.

Za područje Novog Zagreba-zapad za zahvate iz planova malih komunalnih akcija u 2025. bilo je, da se vratimo na početak teksta, namijenjeno 774.000,00 eura, no realizirano je tek 232.827,20 eura, odnosno 30,08 posto iznosa. Ta brojka zvuči loše, no Nebojša Aleksić, predsjednik vijeća gradske četvrti, inzistira da ju treba dovesti u pravi kontekst. – Ekipa iz HDZ-a izvrće informacije i predstavlja ih onako kako njima odgovara. Asfaltiranje se provodi i iz glavnog proračuna četvrti, a u plan malih komunalnih akcija ulaze samo manji asfalterski zahvati. Nije istina da se ništa ne radi u tim mjesnim odborima. Štoviše, potrošili smo čak 85 posto sredstava na razne komunalne aktivnosti u četvrti– napominje Aleksić.

Inspirirani primjerom novozagrebačke četvrti, odlučili smo provjeriti kako realizacija plana malih komunalnih akcija, odnosno manjih kvartovskih asfalterskih programa, izgleda u drugim dijelovima metropole. A prema informacijama koje smo izvukli iz javno dostupnih izvora, najgoru realizaciju imaju u Stenjevcu, gdje je ispunjeno tek sedam posto od plana. Asfalterski program ondje je proveden samo u Mjesnom odboru Vrapče-jug, gdje je potrošeno 35.500 od predviđenih 67 tisuća eura, dok je ostatak od 486.000 eura ostao nepotrošen.

U Donjem Gradu, pak, ostvareno je samo 27 posto plana. Od 14 mjesnih odbora njih devet na plan malih komunalnih akcije nije potrošilo ni centa, a slična je situacija i u Trešnjevki-jug, gdje su tek dva od šest mjesnih odbora iskoristila sredstva iz svog proračuna, pa je ondje izvedeno 15,9 posto plana. U Gornjoj Dubravi realizirano je 23,36 posto plana, a član Vijeća gradske četvrti Stjepan Pintur za to, kaže nam, krivi Zagrebačke ceste, čiji je zadatak provesti asfaltiranje. – Njima se ne da doći u jednu ulicu u Čučerje, mjesni odbori na periferiji su zadnja rupa na svirali. I naravno, iz godine u godinu sredstva propadaju, nisu iskorištena – ističe Pintur, koji je ranije bio predsjednik vijeća mjesnog odbora u ovom naselju u Dubravi.

Predsjednik vijeća četvrti u Sesvetama Dražen Markota, gdje je realizacija također dosta slaba, za brojke krivi javnu nabavu. – Sporo to sve jako ide, ne stigne se ništa napraviti. A, iskreno, što možeš napraviti za 20 tisuća eura? U našoj četvrti imamo interni dogovor da se neki mjesni odbori za jednu godinu odreknu svog proračuna kako bi se moglo obaviti asfaltiranje u nekom drugom, pa će sljedeće oni doći na red. Zasada to nekako funkcionira, ali sve skupa to ide jako sporo – kaže Markota.

Ima, s druge strane, i četvrti koje su svoja sredstva iz plana malih komunalnih akcija dobro utrošili. Maksimir tako bilježi realizaciju od 83,8 posto sredstava, a u svakom od 11 mjesnih odbora barem se nešto radilo. – U čemu je kvaka? Imam vrlo česte koordinacije s mjesnim odborima, u plan stavljamo samo ono što možemo realizirati, što stanovnici žele i za što imamo riješene imovinsko-pravne probleme. Cijelu godinu pripremamo plan za onu iduću. Stvar je jednostavno u dobrom planiranju i koordinaciji – kaže Stanko Gačić, koji je na čelu u Maksimiru. Po izvršenju planova briljiraju i uz Novom Zagrebu-istok, gdje je realizirano 80 posto sredstava, te na Trnju, koje ima realizaciju od 72,8 posto.