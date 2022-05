Ovaj festival na skrivenoj lokaciji sa stilom je otvorio ljetnu sezonu u Zagrebu. Istražili smo što nudi

Čistina usred netaknute šume, a u centru Zagreba. Na Krešićevim livadama, odnosno Štefki, brojni su Zagrepčani izmjenjivali prve poljupce, družili se uz gitare, skejtali ili igrali mali nogomet. Skrivena je to oaza usred tuškanačkog zelenila, za koju znaju tek rijetki. Ipak, ovog će je svibnja otkriti mnogi jer je baš ovdje, ponad Ljetnog kina Tuškanac, do 28. svibnja nova lokacija Beats&Bites festivala, koji već tradicionalno otvara sezonu ljetnih događanja u metropoli.

Najsočniji burgeri u gradu

– Beats&Bites festival namijenjen je mladima i svima koji se tako osjećaju pa smo za njih pripremili brojne sadržaje poput ping ponga, turnira u beli, beer ponga, a u četvrtak je u planu i pub kviz. Za glazbu se brinu probrani DJ-evi, a večeri će biti tematske. Otvorili smo s R'n'B-jem, danas su dvijetisućite, sutra je nostalgija, a imat ćemo i trash party – otkrivaju nam organizatorice Hannah i Tara Redžepagić dok ispijamo Tipsy Tubbies, hit-koktele inspirirane crtićem Teletubbies.

Za 36 kuna na Tipsyjevoj kućici mogu se tako naručiti Pinky Winky, Tipsy Dipsy, Mala Lala i Po, osvježavajuće mješavine džina i votke s raznim sokovima, kao i domaća limunada.

Bogata je ponuda koktela i kod Mangoste, gdje vrsni koktel-majstor Nikola mućka svoje specijalitete. Kao i lani, pitamo ga da nam prognozira hit-koktel ljeta 2022.

– Hugo, Aperol, spritzeri u raznim varijantama – nabraja Zadranin, koji je za Beats&Bites smiksao dvije poslastice za ljubitelje ljetnih osvježenja iz šejkera. Fanovi džina guštat će u njegovu Raspberry ginu sa svježim bobičastim voćem, a žeđ malo ozbiljnijih hedonista utažit će Liquid Cocaine, kombinacija džina, Južnjačke utjehe i amareta sa sokom od cijeđene limete i ananasa.

One koji nakon ping ponga, čage ili koktela ogladne, čeka hrana u četiri kućice. Wok by Matija na Beats&Bitesu proslavlja svoj 10. rođendan, a tim je povodom u Zapruđu otvorio svoj peti restoran u Zagrebu. Štovatelji azijske kuhinje u njegovoj kućici mogu uživati u sečuanskoj i teriyaki piletini koje su mu i najprodavanija jela u ponudi.

Novi hit Beats&Bitesa je kućica Pit burgera, gdje Dora i Tomislav pripremaju trenutačno možda najsočnije burgere u gradu. U ponudi imaju i burger za vegane od 50 kuna, a mesojedi moraju probati specijalitet kućice – Pit burger sa svježom junetinom, gurmanskim umakom, cheddar sirom, lagano pečenom paprikom, matovilcem i šampinjonima.

Burgere nudi i Cargo Burger Marija Šepaka, a njegova je kućica jedina na festivalu koja prima kartice, stoga podignite gotovinu prije planinarenja na Štefku jer u šumama koje ju okružuju nema bankomata.

I oni koji svake godine kukaju zbog visokih cijena hrane na festivalima ovoga puta doći će na svoje. Na štandu Perutnine Ptuj možete pojesti hot dog s Poli hrenovkom za 10 kuna.

– Svi je vole, osobito mladi, a možete naručiti u varijantama s majonezom i kečapom. Imamo i ljutu majonezu, koju morate probati – govori Roberto Punek. Sancta simplicitas, rekli bi stari Rimljani.

Fine spring rolice, prženi batati i pohana piletina mogu se kušati kod Shanka, a uz njih dobijete sweet chili ili umak od sezama.

– Od večeras imamo i prefine ćevapčiće u ciabatti, to ne smijete propustiti – napominje Sara (glavna slika) dok nas nutka uistinu ukusnom pohanom piletinom i batatom.

U chill zoni festivala na livadi razgovaramo sa studenticama arhitekture Anđelom, Reom i Gretom. Anđela također hvali Shankov batat i rolice, Rei se svidjela sočnost Pit burgera, a Greta uživa u Nikolinim koktelima iz Mangosta.

– Super nam je ovdje, uopće nismo znale da ovo mjesto postoji. Vidjele samo na Instagramu da su svi ovdje pa smo došle. Malo je udaljeno, ali svakako se isplati potegnuti – kažu cure i kreću prema plesnom podiju smještenom uokolo majskog stupa omotanog šarenim vrpcama.

Zabava se tek zahuktava

Ekipa koja organizira Beats&Bites seli se potom u Šibenik, gdje počinje njihov Spring festival. Usporedo s Beats&Bitesom, na Trgu Franje Tuđmana počeo je Zagreb beer fest, gdje je headliner večeras Vojko Vrućina, a traje do nedjelje, kada će nastupiti Matija Cvek.

Ljetno kino u četvrtak na Jarunu otvara Food Truck Festival, a na platou Gradec istodobno počinje Baš Naš, koji će ove godine trajati čak 31 dan. Na parkiralištu pokraj Tehničkog muzeja u petak i subotu je Drive in kultura, mjesto dobrih filmova koje možete gledati iz udobnosti automobila, od 2. do 5. lipnja u Rougemarine parku održat će se Greencajt, a idućeg ponedjeljka starta Ljeto u MSU, koje će trajati sve do kraja srpnja. Pred nama je, po svemu sudeći, dugo, toplo ljeto bez restrikcija, baš kao ona prije pandemije.