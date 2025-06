Ovaj dječak je državni prvak u mentalnoj aritmetici ALOHA: 'Važno je trenirati i mišiće i mozak'

Desetogodišnji Jan Ivan Hluchy novi je državni prvak u mentalnoj aritmetici ALOHA. U Hrvatskoj se za tu prestižnu titulu borilo 600 predškolaca i školaraca iz 23 grada. Sjajan mladi matematičar sretan je zbog velikog uspjeha te uzbuđen zbog činjenice da će svoju zemlju idući mjesec predstavljati na svjetskom natjecanju u Phnom Penhu, glavnom gradu Kambodže. „Na prvu nisam mislio da ću pobijediti jer su zadaci bili teži od onih kakve sam očekivao. Čuti svoje ime pri proglašenju državnog prvaka bio je super osjećaj! Vjerujem da me u Kambodži čekaju još teži zadaci, no pripremam se za to i tamo ću dati sve od sebe. Idem do kraja“, kazao je Jan Ivan Hluchy.

Izvrstan je učenik četvrtog razreda Osnovne škole Savski Gaj. Uz Alohu trenira i košarku. Član je Muškog košarkaškog kluba Novi Zagreb. „Važno je trenirati i mišiće i mozak“, ističe Jan Ivan govoreći o svojim izvanškolskim aktivnostima. Ljubav prema matematici i košarci, ali i mentorica Alohe Ljiljana Kolenković – neke su od poveznica novog državnog prvaka u Alohi s onim prethodnim – Petrom Andačićem. „Petar je oduševljen njegovom pobjedom i poželio mu je sreću na svjetskom prvenstvu. Meni je srce puno! Iza Jana Ivana je ogroman rad. Njegov se trud konačno isplatio! Alohu trenira pet godina. Četiri je puta bio prvak u svojoj kategoriji, a sada je postao i ukupni državni prvak. Rezultat je to iza kojeg stoje njegove dobre radne navike i želja za usvajanjem znanja. Roditelji su mu snažan vjetar u leđa, a i na meni kao mentorici je osnaživati ga i poticati na pomicanje vlastitih granica“, rekla je Ljiljana Kolenković.

Na ovogodišnjem državnom natjecanju u Alohi koje je održano u Samoboru, najbolje su rezultate, uz djecu iz Zagreba, ostvarili dječaci i djevojčice iz Pule, Labina, Rijeke, Samobora, Bjelovara, Čakovca, Preloga, Koprivnice, Kutine i Slavonskog Broda. „ALOHA je najveći međunarodni program mentalnog i intelektualnog razvoja djece. Djecu podučava kako um koristiti brzo, precizno i kreativno, ali i kako upravljati svojim emocijama. Dragocjena je to životna škola i za roditelje! Važno nam je da oni nauče kako biti kvalitetna potpora djeci, tj. da s djecom ne posustaju već na prvim preprekama“, kazala je dr. sc. Branka Novosel, osnivačica Otvorenog učilišta Littera koja je Alohu prije deset godina donijela u Hrvatsku.

Kroz program je prošlo nekoliko tisuća djece iz naše zemlje. Oni se svojim znanjem i matematičkim vještinama na svjetskim natjecanjima uspješno bore s djecom iz mnogoljudnih matematičkih velesila poput Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. ALOHA je prije 32 godine utemeljena u Maleziji. Djeci ojačava mozak s pomoću abakusa i mentalnog računanja te im razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje.