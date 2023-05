'Otkad su krenuli radovi to je gradilište loše zaštićeno, osjećam se strašno nesigurno'

S Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu danas oko 12.30 sati srušio se vijenac koji drži krovište i pao na skelu koja je popustila te je pala na tlo prilikom radova na obnovi. Ozlijeđenih, srećom, nije bilo, ali je nastala materijalna šteta. Brojni građani okupili su se oko Muzeja, no ne čudi ih što se ovo dogodilo.

- Od početka otkad su krenuli radovi to je gradilište loše zaštićeno, ne čudi me da se to dogodilo i pitam se kako da se to nije dogodilo na više mjesta u gradu. Bilo je u Ilici, u Jurišićevoj, bilo je slučajeva. Kako je moguće ne izvući neku pouku iz toga? Da se nešto takvo ne dogodi, da se gradilišta više zaštite. Hodate po cijelom gradu, takvih gradilišta ima jako puno - kazala nam je Zagrepčanka Melisa Pecotić koju smo zatekli u blizini Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu.

- Inače se osjećamo dosta nesigurno mi koji živimo tu u centru. Inače sam vijećnica tu u mjesnom odboru Cvjetni trg i nedavno smo popisali sve zgrade koje nisu sanirane nakon potresa. Nadali smo se da ćemo time postići da građevinska inspekcija, vatrgasne brigade, skinu te opasne dijelove. Odgovor je taj da su vatrogasci napravili što su trebali nakon potresa, a ovo sad je odgovornost suvlasnika. A zakon je takav da nitko suvlasnike ne obvezuje da to naprave. Trebalo bi promijeniti zakon koji bi suvlasnike obvezao za to - rekla nam je Milena Bekić Milinović.

- Osjećam se strašno nesigurno. Bila sam u trenutku kad je to palo. Vidjela sam taj moment kad se srušilo. Bilo je užasno puno prašine. Srela sam djelatnike Muzeja, rekli su da je sreća da nije nitko stradao - dodala je Melisa Pecotić.