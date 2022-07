Oprez, dio Horvaćanske ceste sljedećih nekoliko dana zatvoren je za promet

Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika Horvaćanska cesta (sjeverni dio) na dijelu od ulice Srednjaci do ulice Bernarda Vukasa, od subote 09. 07. 2022. godine od 07,00 sati do četvrtka 14. 07. 2022. godine do 08,00 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će

- Horvaćanska cesta - Marijana Haberlea - Jarunska - Hrgovići - Horvaćanska cesta

Podsjetimo, od ostalih važnih izmjena u prometu ovog je vikenda cijeli Most slobode zatvoren za promet, i to zbog postavljanja novih prijelaznih naprava. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova:

1) Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Avenija M. Držića - Most mladosti - Avenija

Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno

2) Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Savska cesta - Jadranski most - Avenija

Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno