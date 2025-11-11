Naši Portali
BURNO NA SJEDNICI

Okršaj Tomaševića i Selak Raspudić: 'Ne osuđujete sramotno fašističko dizanje desnice u zrak'

Zagreb: Održana 5. sjednica Gradske skupštine
Luka Antunac/PIXSELL
Autori: Hana Ivković Šimičić, Nikolina Orešković
11.11.2025.
u 10:41

Ne želite valjda reći da je vam portal Novosti i svi drugi hrvatski mediji smještaju, upitala je zastupnica Marija Selak Raspudić. Možete iznositi neistine koliko hoćete, nitko od saborskih ili gradskih zastupnika niti zamjenik Koralet nisu bili na izložbi, odgovorio je Tomašević.

U tijeku je peta sjednica zagrebačke Gradske skupštine, gdje se održao aktualni sat. Na njemu je ponovno bilo burno, a posebno treba istaknuti verbalni obračun Marije Selak Raspudić i gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Nastavno na incident u Zagrebu gdje je skupina maskiranih ljudi došla ispred izložbe Dejana Medakovića u Srpskom kulturnom centru, Marija Selak Raspudić obrušila se na gradonačelnika. 

– S obzirom na sve što se događalo proteklih dana, na što vidimo da reagirate jer u hitnoj proceduri pokušavate uvrstiti određene točke u dnevni red, vjerujem da građane itekako zanima, s obzirom da je u glavnom gradu održana izložba koja slavi djelo Dejana Medakovića koji je široj javnosti poznat kao jedan od autora notornog memoranduma SANU nego i po tome što je potpisnik pisma potpore Karadžiću.

U javnosti su se pojavile različite interpretacije toga tko je nazočio toj izložbi i opravdano se postavilo pitanje je li nazočnošću pojedini gradskih ili saborskih zastupnika ili gradskih djelatnika iz redova Možemo, Grad dao institucionlanu potporu veličanju djela velikosrpskog ideologa. I to isti Grad koji kao dežurni državni higijeničar paralelno šalje u hitnu proceduru prazne prijedloge jer gradonačelnik nema hrabrsti sam proizvesti neku mjeru da bi zaustavio valjda galopirajuću fašizaciju koncertne djelatnosti pa se skriva iz Skupštine. Je li itko od ovdje nazočnih gradskih zastupnika ili saborskih zastupnika ili djelatnika Grada bio nazočan na otvorenju navedene izložbe – upitala ga je zastupnica. 

Maskirani muškarci okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Tomašević joj je odgovorio da je na izložbu imao namjeru doći dogradonačelnik Korlaet, međutim nije nazočio on niti bilo tko od saborskih zastupnika iz stranke Možemo. – Naime, neposredno prije same izložbe smo saznali da je Dejan Medaković bio potpisnik odnosno surađivao u izradi memoranduma SANU, to nam je politički neprihvatljivo i zato nitko nije išao – rekao je Tomašević.

Ona se, pak, pozvala na portal novosti koji je citirao da su na svečanosti otvorenja bili Korlaet, te zastupnici Možemo Ivana Kekin i Damir Bakić te zastupnica Dalija Orešković, uz pročelnicu zagrebačkog ureda za kulturu Eminu Višnjić. "Ne želite valjda reći da je vam portal Novosti i svi drugi hrvatski mediji smještaju? Ne želite valjda reći da Vida TV na kojoj je ispred same izložbe izjavu dala Ivana Kekin, izmišlja materijale? Ako je tako, hoćete li ih tužiti jer šire neistine? – rekla je M. Selak Raspudić.

Tomašević joj je odgovorio. – Niste spomenuli niti u jednom trenutku sramotnu pojavljivanje crnokošuljaša maskiranih koji su dizali fašističkim pozdravom desnicu u zrak u Preradovićevoj ulici, za što nema opravdanja. Možete iznositi neistine koliko hoćete, nitko od saborskih ili gradskih zastupnika niti zamjenik Koralet nisu bili na izložbi. Moj otac je dragovoljac Domovinskog rata i ja sam ponosan na to – kazao je Tomašević.

SELAK RASPUDIĆ Tomašević gradska skupština

AJ
ajojajaj
10:51 11.11.2025.

Skupština može ovlastiti Tomaševića i da dobije Nobelovu nagradu, ali Tomašević nema ovlasti ocjenjivati je li nešto u skladu s Ustavom ili nije. A ni sa zakonom. Pogotovo ne Tomašević, koji tri godine nije uspio položiti niti jedan ispit na Pravnom fakultetu, a kamoli Ustavno pravo. To ne može ni Sandra Benčić, iako je ona ipak nekako uspjela u sedam godina doći do druge godine. Navodno, jer nema traga njenom indeksu, a ni diplomskom radu.

Avatar CroViper
CroViper
10:54 11.11.2025.

Nisam baš siguran da je tvoj otac ponosan na tebe!

Avatar horuk
horuk
10:55 11.11.2025.

Znači eto nisu bili. Jedino, nisu ni htjeli nešto reći protiv tog slavljenja 4ničkog ideologa Medakovića. Jer se ne dira u prijatelje i saveznike.

