Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SJEDNICA GRADSKE SKUPŠTINE

UŽIVO Održava se peta sjednica zagrebačke Skupštine

Zagreb: Pocela 3. Sjednica Gradske skupstine Grada Zagreba
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 09:15

Na dnevnom redu su 22 točke

Održava se 5. sjednica zagrebačke Gradske skupštine. Na dnevnom redu su 22 točke među kojima je i prijedlog plana djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda za 2026, prijedlog izmjene Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda za 2025 te prijedlog zaključka o izboru članova u Zajedničko vijeće Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Po hitnom postupku u savjetovanje je ušlo pet točaka među kojima je i zaključak vezan za površine i prostore kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba te javne površine za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događanja.

Ključne riječi
Zagreb skupština grada Zagreba gradska skupština

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Festival empatije
U TRI GRADA

Stani u tuđe cipele i suoči se s neuspjehom: Festival empatije i ove jeseni progovara o mentalnom zdravlju

– Cilj festivala je poticati javnost na empatiju, to jest da ,,stane u tuđe cipele". Kroz razne aktivnosti nastojimo poticati sve veće razumijevanje životnih situacija u kojima se drugi mogu naći ili u kojim se sami možemo naći. Također je cilj normalizirati unutarnje doživljaje s kojima se možemo susresti kad smo u teškoj situaciji – ističu organizatorice festivala Ivana Karačonji Rupčić i Lana Vincelj Bele.

Marija Selak Raspudić
2
UOČI SJEDNICE GRADSKE SKUPŠTINE

Marija Selak Raspudić: 'Nama je neprihvatljivo bilo kakvo koketiranje s totalitarnim režimom'

Marija Selak Raspudić nastavila je o zabrinjavajućoj sigurnosti gradskih tržnica, o obećavanim ulaganjima koja nisu realizirana i zatražila je očitovanje gradonačelnika Tomislava Tomaševića, kao i povratak Medike u okvire pravnog djelovanja. Naglasila je zabrinutost za sigurnost građana Zagreba općenito, te je gradonačelika pozvala i na ispriku svim građanima Republike Hrvatske zbog, kako kaže Raspudić, institucionalne potpore osobi koja je dio projekta velikosprske ideologije.

Učitaj još

Kupnja