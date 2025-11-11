UŽIVO Održava se peta sjednica zagrebačke Skupštine

Održava se 5. sjednica zagrebačke Gradske skupštine. Na dnevnom redu su 22 točke među kojima je i prijedlog plana djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda za 2026, prijedlog izmjene Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda za 2025 te prijedlog zaključka o izboru članova u Zajedničko vijeće Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Po hitnom postupku u savjetovanje je ušlo pet točaka među kojima je i zaključak vezan za površine i prostore kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba te javne površine za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događanja.