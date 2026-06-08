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STIGAO ODGOVOR

Nakon pritužbi građana, Čistoća objasnila zašto kasni isporuka spremnika za biootpad i kada se očekuje

Kante za biootpad u centru Zagreba
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
08.06.2026.
u 19:10

U priopćenju ističu da raspolažu svim potrebnim vrstama spremnika za pravilno odvajanje otpada te da su njihovi kapaciteti usmjereni na pravovremeno i kvalitetno pružanje komunalne usluge građanima

Nakon što su pojedini građani upozorili na probleme s dostupnošću spremnika za biootpad, iz zagrebačke Čistoće pojasnili su kako ne postoji opća nestašica spremnika, već povremene oscilacije u dostupnosti pojedinih volumena zbog povećanog broja zahtjeva korisnika.

U priopćenju ističu da raspolažu svim potrebnim vrstama spremnika za pravilno odvajanje otpada te da su njihovi kapaciteti usmjereni na pravovremeno i kvalitetno pružanje komunalne usluge građanima. Dodaju kako zahtjevi za dodjelom, zamjenom ili izuzimanjem spremnika ne dolaze ravnomjerno tijekom godine, već u ciklusima koje je teško unaprijed predvidjeti, zbog čega u određenim razdobljima može doći do duljeg čekanja na isporuku pojedinih spremnika.

Kako navode, povremene oscilacije nastoje premostiti dodjelom spremnika drugih volumena, a tijekom idućih tjedana očekuje se i isporuka dodatnih količina spremnika, što bi trebalo stabilizirati stanje i ubrzati njihovu dodjelu korisnicima.

Podsjetimo, posljednjih dana dio građana upozoravao je upravo na nedostatak spremnika za biootpad, a pojedini predstavnici mjesnih odbora tvrdili su kako su zbog toga na nekim lokacijama korištena privremena rješenja te da su radnici otpad morali prazniti ručno. Iz Čistoće sada poručuju kako je riječ o privremenim poteškoćama u raspodjeli određenih spremnika, a ne o njihovoj potpunoj nestašici.
Ključne riječi
Zagreb smeće biootpad komunalac

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