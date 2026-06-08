Zagrepčanin bi unajmio jednu ili dvije koze, morate vidjeti za što mu trebaju

Postoji li mogućnost da se negdje u Zagrebu unajme jedna ili dvije koze za košnju dvorišta, pita jedan Zagrepčanin zajednicu na Redditu. "Sviđa mi se ta opcija jer onda ne moram skupljati travu po dvorištu, a i ekološki je prihvatljivije", objašnjava pa moli da mu jave ako znaju gdje ih nabaviti ili ako su to ikada napravili.

"Znam da negdje oko Zaboka ima lik koji tak iznajmljuje tri ovce pa ih dofura, bar je prije 5-6 godina tako bilo, ali ja ga osobno ne znam. Najbolje se raspitat na raznim lokalnim facebook grupama", savjet je iz jednog od komentara. Od drugom, pak, piše kako je bolje tražiti koze jer su "ovce više za održavanje trave niskom, a koze će pojesti sve što je zeleno". Jedan Zagrepčanin napisao je kako "mora bakinom susjedu pitchat biznis ideju slijedeći put kad ga vidi".

Drugi je rekao kako je najbolja opcija kupiti jare. "Kad sve 'pokosi' onda pod peku s njim. Malo više košta možda da ga kupiš nego da iznajmiš, ali zato poslije peka...manje je više zapravo. Lijep pozdrav i dobar tek", zaključio je Zagrepčanin.

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