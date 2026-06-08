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POLEMIKE NE JENJAVAJU

Dok traje peticija protiv Jarunskog mosta, dio Zagrepčana pita: 'Je li ekocid bio i kupnja stanova na Vrbanima III?'

Grad Zagreb
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
08.06.2026.
u 12:10

Netko je upitao radi li "Most Slobode ekocid Bundeku", a drugi je dodao da je " to tamo ucrtano još u Jugoslaviji, kao i cesta između jezera i njihovih zgrada". Znali su to, dodaje, kada su kupovali stanove, "a ako nisu trebali su se bolje raspitati", napisao je.

Vidi, kaže Zagrepčanin, da se dosta piše o Jarunskom mostu i "ekocidu", kako kažu pojedini stanovnici Vrbana III, Jaruna i Prečkog. "Zanima me je li to stvarno ekocid ili samo ne žele takvu prometnicu u svom dvorištu. Jer nitko od njih se nije bunio nego je dapače podržao ekocid kupnjom stanovima na Vrbanima III gdje su prije bili kuće, ranč/farma s konjima i raznoraznim životinjama. Sada je malo zelenog između škole i vrtića, ostalo beton, zgrade i shopping centar. To je ok, to nije ekocid", zaključio je u objavi na Redditu.

Netko je upitao radi li "Most Slobode ekocid Bundeku", a drugi je dodao da je " to tamo ucrtano još u Jugoslaviji, kao i cesta između jezera i njihovih zgrada". Znali su to, dodaje, kada su kupovali stanove, "a ako nisu trebali su se bolje raspitati", napisao je. 

Da bi svi da se gradi, ali ne u njihovom dvorištu, piše također u jednom od komentara, a netko je napisao i kako se vjerojatno boje da će im pasti cijena kvadrata. "Vrbani su pogotovo prodavani kao premium lokacije s pogledom na zelenilo i Jarun, a sad će dobiti most i cestu.  E sad, meni je malo blesavo brijati da ćeš zauvijek gledati u travu ako je tamo oduvijek predviđena lokacija za cestu. To kaj ti je netko prodao ideju zelenila ne znači da ti imaš pravo na to. Štoviše, naivan si. Kao dugogodišnji žitelj Jaruna ( doduše ne Vrbana III pa mi manje smeta) meni je sasvim ok da imam most tamo. I tramvaj. To me još više veseli. Tamo onaj stražnji dio Jaruna je uvijek bio teže dostupan pješke, a ak' ću moći tramvajem do mosta, ma di ćeš bolje.  Uostalom mostovi prolaze i kraj Bundeka pa nije kraj svijeta", napisao je jedan od korisnika Reddita.

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"Ja živim tamo i jedva čekam da ga naprave. Nemam pojma koji debili se žale", "Samo nek grade, treba most. A ljudi nek zanovijetaju, tak i tak ništa pametnije nemaju za delat', "Svi koji su kupovali stanove u Vrbanima III su znali da je tamo trasa za most. To su čak i prodavači govorili", nizali su se komentari. 

Podsjetimo, Zagrepčani su pokrenuli peticiju protiv lokacije planiranog Jarunskog mosta jer je, kako kažu, riječ o ekocidu. Peticiju su nazvali "MOST DA, TRASA NE ! Ekocid na Jarunu - most s 4 prometne trake i tramvajskom prugom tik uz jezero", a  napominju kako nitko ne osporava potrebu za novim prometnim vezama preko Save, ali da lokacija otvara ozbiljna pitanja "zaštite okoliša, kvalitete života građana i očuvanja jednog od najvrjednijih rekreacijskih prostora grada". Do sada je sakupljeno nešto više od 1100 potpisa. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Ključne riječi
peticija reddit ekocid Zagreb jarunski most

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