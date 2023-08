Očajne mame sa Srednjaka: 'Strašno je vidjeti da parkićem gdje nam se klinci igraju trče štakori'

(S)trava i užas prošlost su za većinu zelenih površina na Trešnjevki, govore nam prolaznici koje smo susreli u inspekciji kvartova, a ona nas je u drugom dijelu serijala navela na obilazak zapada naše metropole. Zadovoljni su, kažu, ritmom košnje, a ni mi jučer nismo naišli na kakvu urbanu džunglu. U ograđenom dijelu za pse u sklopu Parka pravednika među narodima susrećemo Lejlu Babić, koja sa svojim šnaucerom Simbom redovito onamo zalazi.

– Ako nešto zaista moram pohvaliti, onda je to kako nam održavaju zelene površine, barem ove veće. Svjesni smo da nam ne može netko svaki dan podšišavati travu, ali dok nema onog raslinja koje utječe i na alergije i pojavu krpelja, zadovoljni smo – ističe ona pa dodaje kako je veći problem što im u ionako preizgrađenom kvartu svako malo niče nova bauštela, a s druge strane muče ih napuštene kuće uz glavne prometnice koje propadaju i postaju javni smetlarnici.

Projurio uz ljuljačku usred bijela dana

U trešnjevačkim parkovima i dalje stoji granje od srpanjske oluje, a nevjerojatna slika zatekla nas je kod OŠ Augusta Šenoe, iz čijeg se dvorišta odvalilo stablo i spljoštilo tamošnju ogradu. Podsjetimo pritom da od ponedjeljka počinje nastava. Sličnu borbu s granjem, pokojim odvaljenim stablom, ali i srušenim prometnim znakom koji čeka da ga netko makne sa zelene površine vode i na Srednjacima, no ističu kako je strašnije to što im se kvart u posljednjih mjesec dana pretvorio u štakornjak. Mame i bake koje smo susreli u dječjem parkiću uz nebodere u Ulici braće Domany strahuju za klince jer glodavcima, kažu, svjedoče usred bijela dana.

– Sin se ljuljao s prijateljem i ispod nogu im je u jednom trenutku protrčao ogroman štakor. Ali češće operiraju po noći, tada nije rijetkost da vam na putu od tramvajske stanice do zgrade projure njih dva, tri. Kvart je uz potok, smeće ne odvoze koliko bi trebalo, a neboderi imaju zatvorene smetlarnike samo za mješoviti otpad. Kante za plastiku, papir i biootpad stoje na ulici i premalo ih je – govori mama Tanja.

I sami smo se uvjerili da su pretrpane, a smeće je počelo preplavljivati i okolni pločnik. Uz prometnije ulice trava je pokošena, ali između zgrada i dalje strše ambrozija i korov. No potpuno je druga priča na obližnjem Jarunu. Uz jezero idilično, putevi su očišćeni, trava pokošena, i sjeverno i južno od tramvajske pruge situacija je kakvu biste poželjeli, iako nam umirovljenik Miho Sirotnjak govori kako je prije tjedan dana bila grozna.

– U parkićima gdje mi se unuci igraju ležala su srušena stabla, a od trave ih nisam mogao ni vidjeti kako spada. Sad je cakumpakum, čista petica – kaže. Ondje smo naletjeli i na radnike Zrinjevca, koji su punom parom kosili travu i uredno je slagali na hrpu, a dobra je vijest da smo njegove operativce uhvatili i u obilasku Prečkog i Španskog, u kojima također ima granja na zelenim površinama. Kosilice su usto jučer uočene i na pojedinim lokacijama u Novom Zagrebu koje su u prvom dijelu naše inspekcije bile zarasle.

Korov ispod klupica su "zaboravili"

Posljedice nevremena još su vidljive i u Vrapču. Skrenete li s Aleje Bologne u drvored uz cestu prema bolnici, dočekat će vas hrpe grana, a zapazili smo i jedan poveći primjerak koji i dalje prijeteći visi sa stabla.

– To granje nikako da pokupe, a po kiši je počelo i trunuti pa se oko hrpa kote rojevi mušica – govori nam Maja, koju smo zatekli u šetnji. I golemo stablo koje je u nevremenu pokosilo dio ograde oko dvorišta bolnice još je na istome mjestu, a Vrapče se ne može pohvaliti ni uredno pokošenom travom.

Ništa bolje nije ni u Stenjevcu jer nije pokošeno, primjerice, cijelom dužinom, od Vrapča do Gajnica, uz Bolničku cestu, kojom se sav promet slijeva u kvart otkako su zbog radova na pothodniku zatvorili ulaz i izlaz s Aleje Bologne u Gospodsku ulicu. Radi se i u Ulici Karažnik, koja Stenjevec spaja s Gajnicama, a zbog sanacije kolnika zatvorena je za sav promet pa i ZET-ove linije 121, 124 i 130 voze obilazno.

Hrpe granja mogu se vidjeti i u Parku 101. brigade, i to gotovo na svakom koraku. Iako je livada u parku i oko dječjeg igrališta pokošena, trava u neposrednoj blizini autobusne stanice gotovo je do visine koljena. Obraslo je i oko Doma zdravlja, no uredna travica krasi park na Trgu Passignano sul Trasimeno. Ali poželite li ondje sjesti na koju od klupica, škakljat će vas travke jer podno njih nije pokošeno.

Na pretrpane žute kante naišli smo u Ulici Sigetje, a situacija nije bolja ni u Meksičkoj, gdje razbacani otpad seže gotovo do sredine ceste pa ga auti moraju obilaziti. I ondje sanaciju čeka nekoliko izvaljenih stabala, čije je korijenje devastiralo asfalt. Na hrpice svježe pokošene trave naišli smo pak na livadi između Aleje Bologne i Ulice Sigetje, a djelatnike Zrinjevca u akciji smo zatekli nedaleko od Podsusedskog trga.