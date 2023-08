Je li Zagreb zaista nikad neuredniji? Susjed u Travnom za sinovu svadbu sam je kosio pred zgradom

Fino pokošena travica krasi Zrinjevac, iako otpalo lišće nije pokupljeno. Slično je i na Strossmayerovu te Trgu kralja Tomislava, koševi za smeće na putu do Glavnog kolodvora nisu pretrpani, a ne mogu se u centru vidjeti ni plave vrećice. Uredni su i travnjaci ispred Gradskog poglavarstva, no u parku iza zgrade još stoji nekoliko grana, a staza je popucala.

I u šetnji Ribnjakom zatekli smo polomljene grane, pa čak i cijela stabla, a u neposrednoj blizini dječjeg parka sanaciju još čeka i golemo izvaljeno deblo čiji su korijeni iskopali dio travnjaka. – Da, centar je uredan, nema smeća, pokošeno je, no čim se krene preko rijeke, vidjet ćete visoku travurinu, kvartove koji su i dalje puni granja i srušenog drveća od nevremena te pune kontejnere – kaže nam Gordana Eremija, koju smo zatekli u središtu metropole, a živi u Novom Zagrebu.

Tužno je i Holjevac to gledao...

Potvrdila je to i naša inspekcija, prvi dio serijala kojim smo odlučili provjeriti kakva je situacija s košnjom, uklanjanjem posljedica megaoluje, odvozom otpada, rupama na cestama i drugim aktualnim problemima metropole. I već je Većeslav Holjevac, gradonačelnik koji je pregazio Savu, jučer nekako tužno gledao u travu koja je obrasla i oko njegovih nogu. Vožnja širokim novozagrebačkim avenijama na prvi pogled nije otkrila stvarno stanje po kvartovima.

– Jedino što su ušminkali je cesta kojom se vozi do aerodroma, a nama s druge strane Mamutice raste šikara od dva metra – govori nam Renata iz Travnog, koja je Holdingovoj podružnici Zrinjevac, dodaje, pisala više puta, ali izgubila je nadu pa se organizirala sa susjedama i sama počela čistiti.

– Jednom susjedu je prekipjelo i sam je pokosio livadu pokraj zgrade kada mu se sin ženio da bi gosti uopće mogli prići – domeće Ibro, čiji se pas, dok smo razgovarali, na trenutke izgubio u visokoj travi. Njemu je bilo zabavno, ali mahom starijim stanovnicima Utrina i Travnog, kažu, nimalo nije drago ni to što su, iako su radovi HEP-a na revitalizaciji vrelovoda dovršeni, ulice i dalje poput rovova. Kiša je šetnice pretvorila u blatne kaljuže, a parkirališta, kojega ionako nema, sad je još manje jer je svuda raskopano

.– Tužno mi je vidjeti ovaj raspašoj i džunglu u koji se naš kvart pretvorio. Ljudi su nam zavidjeli na zelenilu u kojem je bilo ugodno boraviti, a sada to više nije tako i pitam se kada će ga ponovno urediti – zaključuje Renata.

Vozeći se prošli smo 45 kilometara Novim Zagrebom, ali kosilice nismo sreli, iako se vidjelo da su prošle dijelom Dugava, kao i Kajzericom i Laništem. – Posljednjih nekoliko dana kad je bilo sunce kupili su grane i kosili, bolje izgleda nego što je bilo, ali pored Jakuševca, koji danima nesnosno smrdi, nama je trava manji problem – napominje Marija iz Dugava.

A osim granja i zaraslih površina, u patroli ulicama Sopota zatekli smo i pretrpane žute kontejnere, no jučer je na rasporedu bio odvoz plastike i metala u Novom Zagrebu pa je većina ciljano iznijela vreće. Pritom su u Sloboštini, žale se tamošnji stanovnici, neki počeli bacati otpad i na hrpe granja koje od srpanjske oluje trule u kvartu, budući da ih nitko nije uklonio, pa se pretvaraju u smetlišta.

Rupe s daskama i otpale ploče

Kseniji iz Središća raslinje ne smeta jer je, kaže, dobro zbog pčela, ali i nju ljute susjedi koji bacaju smeće posvuda. Vjetar i vrane rastepli su ga i po Zapruđu, iz kojeg stižemo do Bundeka, a on je pokošena oaza u cvijeću. Ugodno je prošetati se oko jezera, ne ode li vam pogled preko ceste na Ulicu SR Njemačke, gdje u travi koja je viša od dva metra i dalje leže balvani. Slični su, nimalo romantični prizori i u Parku mladenaca u Trnskom, koji i dalje nije siguran za šetnju, što sugerira i ploča s natpisom "Oprez, opasnost od pada stabala". Ali to nije rješenje, smatra Miljenko iz Sigeta.

– Posao je gradskih službi da ga očiste i drže urednim – poručuje pa dodaje kako je problem kvarta i to što je, posebice iza šoping-centra, nemoguće naći mjesto za parkiranje.

Nakon punog kruga naseljima južno od Save, inspekcija nas vraća prema Holjevčevoj. Uz semafore na najvećem raskrižju u ovom dijelu grada primjećujemo i rupe prekrivene daskama, a vidi se i da su s pročelja obližnjeg Muzeja suvremene umjetnosti otpale ploče.