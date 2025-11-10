Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SANACIJA KOLNIKA

Obavijest iz ZET-a: Radovi na Holjevčevoj skreću četiri autobusne linije, ovo su nove trase

Zagreb: Radovi na uređenju kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/4
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.11.2025.
u 09:19

Također, u funkciji neće biti ni autobusno stajalište Odra nadvožnjak u smjeru Glavnog kolodvora koje koriste autobusne linije 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje) i 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica).

Zbog sanacije kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca u smjeru Glavnog kolodvora, na dijelu od nadvožnjaka za Odru do Ulice Bani, autobusne linije 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh) i 313 (Glavni kolodvor - Vukomerić) će od ponedjeljka, 10. studenoga u 9 sati do ponedjeljka, 24. studenoga prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera. 

Ovo je nova trasa: Glavni kolodvor - redovnim trasama do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Mladosti - (desno) Ulica Mladosti - (lijevo) Ulica Mladosti I. odvojak - (lijevo) Velika cesta - i u nastavku redovnim trasama prema svojim odredištima
Obostrana autobusna stajališta Odra, Odra - nadvožnjak i stajalište Buzin u smjeru juga neće biti u funkciji, a privremeno će biti uspostavljeno autobusno stajalište u Ulici Mladosti, ispred igrališta „NK Buzin“ koje će koristiti autobusne linije 166 i 229.

Također, u funkciji neće biti ni autobusno stajalište Odra nadvožnjak u smjeru Glavnog kolodvora koje koriste autobusne linije 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje) i 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica).

Foto: ZET

Ključne riječi
avenija većeslava holjevca radovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja