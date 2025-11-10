Obavijest iz ZET-a: Radovi na Holjevčevoj skreću četiri autobusne linije, ovo su nove trase

Zbog sanacije kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca u smjeru Glavnog kolodvora, na dijelu od nadvožnjaka za Odru do Ulice Bani, autobusne linije 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh) i 313 (Glavni kolodvor - Vukomerić) će od ponedjeljka, 10. studenoga u 9 sati do ponedjeljka, 24. studenoga prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera.

Ovo je nova trasa: Glavni kolodvor - redovnim trasama do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Mladosti - (desno) Ulica Mladosti - (lijevo) Ulica Mladosti I. odvojak - (lijevo) Velika cesta - i u nastavku redovnim trasama prema svojim odredištima

Obostrana autobusna stajališta Odra, Odra - nadvožnjak i stajalište Buzin u smjeru juga neće biti u funkciji, a privremeno će biti uspostavljeno autobusno stajalište u Ulici Mladosti, ispred igrališta „NK Buzin“ koje će koristiti autobusne linije 166 i 229.

Također, u funkciji neće biti ni autobusno stajalište Odra nadvožnjak u smjeru Glavnog kolodvora koje koriste autobusne linije 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje) i 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica).