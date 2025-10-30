Oglasili se iz Supernove o naplati parkinga koja je naživcirala kupce: 'Ispričavamo se, još testiramo, sustav nije aktivan'

Novi sustav naplate parkiranja u zagrebačkom trgovačkom centru Supernova u Buzinu izazvao je proteklih dana pravu zbrku među posjetiteljima. Umjesto uobičajenih rampi, centar je uveo digitalno prepoznavanje registarskih oznaka koje automatski bilježi vrijeme ulaska i izlaska vozila s parkirališta.

Pravila centra predviđaju da prva tri sata parkiranja ostaju besplatna, dok se svaki dodatni sat naplaćuje tri eura. Ako vozač ne podmiri račun prije izlaska, sustav automatski obračunava dnevnu kartu u iznosu od 50 eura, a uplatnica bi trebala stići na adresu vlasnika vozila.

I prije nego što je sustav službeno zaživio, dio posjetitelja već je iskusio neugodne situacije. “Ušla sam jučer na njihov parking i okrenula se na kružnom toku. Danas sam otišla tamo s kolegicom njezinim autom i vidjele smo da imaju neki novi sustav naplate parkinga. Najprije je ona unijela svoju registraciju i ostala šokirana, račun joj je bio 48 eura! A tamo smo bile svega desetak minuta”, ispričala je jedna posjetiteljica Dnevno.hr.

Neugodna iskustva nastavila su se i kod drugih. “I meni je sustav izbacio isti iznos, 48 eura. Pa za što? Samo sam se okrenula na njihovom parkingu i to dan ranije”, dodala je. Čini se da je novi sustav evidentirao njihov ulazak dan ranije, ali nije zabilježio izlazak, pa je pokušao naplatiti cijelo razdoblje do trenutka provjere, iako su se zadržale samo nekoliko minuta.

Supernova Grupa pojasnila je situaciju: “Zahvaljujemo na cijenjenom upitu. Sustav naplate parkinga u sklopu trgovačkog centra u Zagrebu još uvijek nije aktiviran, budući da je trenutno u fazi testiranja i podešavanja. Iz navedenog razloga plaćanje parkinga nije moguće izvršiti, niti se parking naplaćuje u ovoj testnoj fazi.”

Dodali su i: “Također, provjerom sustava utvrđeno je da u proteklim danima, kao ni danas, nije evidentirana nijedna uplata od strane korisnika. Nažalost, test sustava nije moguć ako je sustav neaktivan, stoga su ovakve situacije sastavni dio testne faze. U trenutku kada sustav bude službeno aktiviran, naplata će započeti nakon tri sata parkiranja, sukladno službenom cjeniku koji je istaknut na samom parkiralištu. Ispričavamo se svim kupcima i posjetiteljima zbog nastalog nesporazuma te zahvaljujemo na razumijevanju.”