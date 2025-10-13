Novi bojkot nastave u Donjem Dragonošcu: 'Što je s građevinskom dozvolom?'

U Donjem Dragonošcu jutros se ponovno okupilo mnogo roditelja s djecom kako bi bojkotirali nastavu. Nezadovoljni su jer građevinska dozvola za novu školu nije izdana do kraja rujna, kako je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet obećao 8. rujna, kada su roditelji i učenici prvi put bojkotirali nastavu, prenosi HRT. Roditelji su tada poručili kako će pratit napredak, a ako ga ne bude, održavat će mjesečne bojkote.

– U petak je zamjenica gradonačelnika, Danijela Dolenec, izjavila da će za dva tjedna biti građevinska dozvola, da je predana na e-konferenciju, međutim građevinska dozvola je vraćena sa e-konferencije prije osam dana, tako da se iz njezine izjave vidi da uopće nije upoznata sa statusom građevinske dozvole. Prošli tjedan smo dobili mail od Stanka Kordića, pročelnika za graditeljstvo Grada Zagreba, u kojem je naveo da je sporna vodoopskrba. Iz tog maila se vidi da nii Kordić nije upoznat sa statusom građevinske dozvole. Očito da nitko u Gradu ne zna status te građevinske dozvole, niti im je stalo. Jednostavno, njima dan prođe, oni su plaću dobili i to je to, rekao je Marko Malović, jedan od predstavnika roditelja.



– Po svim informacijama koje imamo, dozvola neće biti izdana tako skoro, zato što je projektant kojeg je Grad odabirao godinu i pol dana, vrlo loše pripremio elaborat zaštite od požara. I sada je taj problem na doradi i to će malo potrajati. Jedan važan i ozbiljan projekt kao škola Dragonožec, kao i sve škole u Zagrebu, je samo dokaz da se odabrao projektant koji svoj posao ne radi kako treba – poručio je pak Stjepan Cerovski, predsjednik MO-a Donji Dragonožec.

Podsjetimo, djeca u Donjem Dragonošcu nastavu pohađaju u domu lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva otkako je petrinjski potres nepovratno oštetio staru školsku zgradu.