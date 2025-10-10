FOTO Pogledajte kako danas izgleda stadion u Kranjčevićevoj. Radovi dobro napreduju
Danas je održan je obilazak radova na rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj, koji će uskoro postati igralište po najvišim standardima te će biti "domaćin" zagrebačkom Dinamu te hrvatskoj reprezentaciji.
U travnju su počeli radovi na uklanjanju objekta, podsjetit ću i da 55 godina u Zagrebu nije izrađen nijedan novi nogometni stadion, drago mi je da nakon šest mjeseci radovi dobro napreduju, rekao je gradonačelnik.