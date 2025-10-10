FOTO Pogledajte kako danas izgleda stadion u Kranjčevićevoj. Radovi dobro napreduju

Danas je održan je obilazak radova na rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj, koji će uskoro postati igralište po najvišim standardima te će biti "domaćin" zagrebačkom Dinamu te hrvatskoj reprezentaciji.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U travnju su počeli radovi na uklanjanju objekta, podsjetit ću i da 55 godina u Zagrebu nije izrađen nijedan novi nogometni stadion, drago mi je da nakon šest mjeseci radovi dobro napreduju, rekao je gradonačelnik.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Na ovom stadionu će igrati Dinamo i drugi zagrebački klubovi dok se ruši novi stadion u Maksimiru.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ugovoreni rok je kraj 2026. godine, a investicija je vrijedna 38 milijuna eura bez PDV-a.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ffasada objekta će biti od aluminijskih profila koji zahtijevaju minimalno održavnaje, bit će i vertikalni vrtovi, a kišnica će se sakupljati te koristiti za navodnjavanje terena.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
