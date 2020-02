Njihova borba traje već 20 godina: Blatnjavi odvojak jedino vodi do nas

Da bi njihov odvojak u ulici Gračansko dolje u Podsljemenu konačno bio asfaltiran, obitelj Mirka Sinkovića i njihovi susjedi bore se barem dvadeset godina. Pokušali su, kažu, žaliti se mjesnom odboru i četvrti, a pokrenuli su i sudski spor. Ništa od toga nije pomoglo jer je tih dvjestotinjak metara prilaza i dalje, desetljećima poslije, blatnjavo i puno rupa.

Privatno vlasništvo

Problem je, kaže Mirko Sinković, u tome što je cijeli taj odvojak u privatnom vlasništvu susjeda Damira Bošnira i troje članova njegove obitelji. Iako ga redovno koristi svih deset kuća koje ga okružuju, obitelj Bošnir revno odbija dopustiti da se cesta asfaltira. Zašto to ne žele, nitko osim njih ne zna.

– I ne žele nam reći. Pravo je čudo što nam uopće dopuštaju da prolazimo odvojkom. Taoci smo njihove dobre volje – odvraća Mirkova supruga Anita Sinković, dok on napominje je njegov odvojak jedini u inače uređenoj ulici koji je neasfaltiran.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

– Sramota, samo 200 metara zračne linije od nas radi se moderna žičara, a mi smo prisiljeni i dalje živjeti u srednjem vijeku – ogorčen je Sinković. A lokalni je mjesni odbor, kaže njegov predsjednik Marijan Kos, problem pokušao riješiti u nekoliko navrata, no bezuspješno. Slali su nekoliko zahtjeva da se asfaltiranje ceste uvrsti u Plan malih komunalnih akcija za četvrt Podsljeme, ali to im nije prošlo jer Zagrebačke ceste odbijaju to učiniti.

– Radi se o privatnom vlasništvu, a oni tamo ne smiju ništa raditi pa su nam tako i poručili. Dok se ova situacija ne promijeni, stanarima ovog odvojka jednostavno nema pomoći – objašnjava predsjednik Vijeća MO Gračani Marijan Kos.

Predsjednik Vijeća gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak tvrdi pak da se odvojak neće moći asfaltirati sve dok se ne postigne dogovor s vlasnikom zemljišta, no problem je u tome što Bošnir uporno odbija svaki pokušaj razgovora, bilo telefonski ili u četiri oka.

– Posljednji put kad su se stanovnici pokušali dogovoriti došlo je do ozbiljnih problema. Mi se, uostalom, kao gradska četvrt ne možemo miješati u privatne imovinsko-pravne probleme – kaže Kompesak, ali ipak dodaje da od rješenja ovog problema ne odustaje.

Kao šef četvrti poslao je upit u katastar, da provjeri koliko dugo je ova parcela upisana kao vlasništvo Damira Bošnira i njegove obitelji. Ako je do uspostave vlasništva došlo tek nakon 1987. godine, cesta bi se mogla asfaltirati čak i bez njegova dopuštenja.

Postoji li rupa u zakonu?

– Ako katastar utvrdi da je tamo u to vrijeme bio javni put, on prema Zakonu o cestama automatizmom postaje gradski put, što znači da možemo intervenirati – objašnjava Kompesak.

Do vlasnika sporne parcele pokušali smo doći i mi, no svi naši pokušaji kontakta ostali su bez odgovora.

