Za istu ulicu lani tražili 215, a sad 424 tisuće kuna

Komad asfalta u ovoj ulici 440, a u onoj do nje 1950 kuna. U isto vrijeme, na tržištu, četvorni metar asfaltiranja – 200 kuna. Izračunao je razliku u cjeniku uređivanja cesta vijećnik u gradskoj četvrti Trnje Pero Kovačević, kojem, kako kaže, nije jasno zašto Zagrebačke ceste za asfaltiranje ulica po kvartovima formiraju cjenike koji su uvijek bitno drugačijih od onih koje nude druge tvrtke.

Cijena je to bez PDV-a

Monopol Holdingove podružnice jasan mu je, govori, ali to ne znači da im cijene moraju biti astronomske, pogotovo ako se uzme u obzir da se uređenje ulica, nogostupa i drugih javnih površina plaća iz gradskog proračuna, a Holding je trgovačko društvu upravo u vlasništvu Grada. Ono što je Kovačeviću posebno sporno jesu radovi koji su se prenijeli iz prošle godine, a kojima su se cijene povećale i više od sto posto. Odnosno, točnije, kako kaže ovaj pravnik, za iste dionice određenih prometnica na području Trnja Zagrebačke su ceste lani tražile puno manju naknadu nego u 2019.

– Najzorniji je primjer uređenja Ulice Vrbik kod kućnog broja 33, koji je prošle godine procijenjen na 215 tisuća kuna, a ove godine cijena mu iznosi 424 tisuće. Iz procjene Zagrebačkih cesta vidljivo je da se cijena četvornog metra za uređenje i asfaltiranje ulica kreće od 441,25 kuna po kvadratu, kolika je procjena u Poljičkoj, preko 720 kuna, koliko bi koštalo uređenje Koranske ulice, do čak 1950 kuna, kolika je procjena za Unsku. Jednaka situacija je i kod uređivanja nogostupa. Prosječna tržišna cijena uređenja četvornog metra nogostupa iznosi oko 162 kune po kvadratu. Cijene Zagrebačkih cesta iskazane u procjeni kreću se od 456,25 kuna za nogostup u Plivskoj do Miramarske, preko 680 kuna za uređenje nogostupa u II. Vrbiku, do 2100 kuna, koliko bi trebalo stajati uređenje nogostupa u Ulici Cvijete Zuzorić – objašnjava Pero Kovačević, koji je o apsurdnoj situaciji pisao i gradonačelniku Milanu Bandiću.

Njemu je, baš kao i nama, poslao i cjenike koje su vijeću četvrti dostavile Zagrebačke ceste, a iz kojih se zaista može iščitati poprilična razlika u cijenama radova. Da ona postoji, potvrdili su i iz Zagrebačkih cesta, ali kako kažu, cijene su ove godine veće jer se povećao i opseg posla koji oni moraju odraditi. Konkretno, u Ulici Vrbik porast troškova jest s 215 na 424 tisuće kuna, ali kako kaže glasnogovornik Zagrebačkih cesta Vlado Suša, jedna je cijena bez PDV-a, druga sa, a i neće se, kao što je lani planirano, uređivati 1350 kvadrata, već 1600.

Složenije je od samo asfalta

– Cijena od 215 tisuća kuna je bez PDV-a, dok je u cijeni od 424 tisuće uključen PDV i, što je još važnije, upravo je na zahtjev Vijeća gradske četvrti Trnje došlo do promjene, odnosno proširenja područja zahvata s 1350 kvadrata na 1600, jer je dodano i uređenje parkirališta, čime je nastupila promjena u odnosu na cijenu iz 2018. godine – objasnio je Vlado Suša. Ono što su također iz ZG cesta poručili jest i da cijene radova formiraju isključivo sukladno tržišnim uvjetima.

– Radovi se razlikuju prema vrsti i opsegu zahvata, na temelju čega se formira i cijena. Također, ovisimo i o kretanju cijena vanjskih čimbenika, poput energenata, materijala i sirovina, pritom obraćajući pažnju na zadovoljstvo svih dionika u procesu, same tvrtke, Grada Zagreba kao investitora te naših sugrađana kao krajnjih korisnika – kažu iz Zagrebačkih cesta pa opisuju i što se može napraviti za 200 kuna po kvadratu, koliko Kovačević kaže da je tržišna cijena uređenja pojedine ulice. Za tu je cijenu, kažu iz Holdingove podružnice, moguće izvršiti skidanje postojećeg asfalta debljine pet do šest centimetara, stavljanje novog te podizanja komunalnih instalacija na visinu tog novonapravljenog asfalta. A u ulicama na Trnju, govore, radovi će biti puno složeniji od toga.

