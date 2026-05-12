VIDEO Nakon nevremena zatvoren zagrebački Botanički vrt: 'Opet čistimo štetu'

Zbog snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, Botanički vrt privremeno je zatvoren za javnost. Iz Vrta su poručili kako su jaki naleti vjetra i tuča ponovno prouzročili štetu pa slijedi čišćenje, uklanjanje grana, sanacija i pregled starih stabala prije ponovnog otvaranja. – Vrt će do daljnjega ostati zatvoren dok sve ne počistimo... opet – poručili su iz Botaničkog vrta uz snimke posljedica nevremena. Dodali su kako su naleti vjetra bili “zastrašujući”, a više informacija o ponovnom otvaranju objavit će nakon što se teren u potpunosti sanira.