'Ne želimo da se u doba korone djeca iz tri vrtića miješaju u jednu grupu'

Ne žele da se skupine djece u ovo vrijeme miješaju u vrtiću jer, kažu, kontradiktorno je mjerama Stožera. Većina nema više ni godišnjeg odmora kako bi se tri tjedna kod kuće brinuli o njima, a nije rješenje ni da ih ostave bakama i djedovima jer su oni ugrožena skupina. Brige su to koje more roditelje otkako su obaviješteni, govore, da će se za praznika, odnosno od 24. prosinca do 18. siječnja, mališani iz tri podružnice Dječjeg vrtića Travno spojiti u jednu grupu koja će biti u centralnoj zgradi, odnosno u Ulici Božidara Magovca 10.

Bake i djedovi nisu opcija

– Svake im je godine to praksa, no sada je situacija ipak drukčija. Roditelji su bijesni jer se moraju snalaziti kamo će s djecom čitave praznike, budući da ih ne žele ostaviti u vrtiću pa da budu u kontaktu s nepoznatim klincima i odgojiteljicama. I da budu u nepoznatom prostoru. Porodiljni mi završava za tjedan dana, na godišnji pravo nemam, a suprug također radi pa sam među onima koji su u nezavidnoj situaciji – kaže ljutita majka djeteta koje pohađa vrtić. Problem je u tome što su, dodaje, neki iskoristili pravo na godišnji odmor još za prvog lockdowna pa ne mogu s djecom biti do 18. siječnja doma, a djedovi i bake čuvalice ne dolaze u obzir.

– Ne možemo ih dovesti u opasnost da se zaraze. A to je i u suprotnosti s preporučenim epidemiološkim mjerama. Ekonomska je situacija, kao i zdravstvena, također loša pa si ne možemo priuštiti ni dadilje. Dakle, neki nemaju alternative osim vrtića – objašnjava pak majka dvoje klinaca.

Ističu usto da su obavijest o anketi za roditelje koji rade, a u kojoj se trebaju izjasniti hoće li im djeca dolaziti u vrtić ili ne, stavili nakon one o zatvaranju podružnica za blagdane, što, napominju, implicira na to da je odluka od spajanju već “zacementirana”.

– Kontaktirali smo ravnateljicu i samo je diplomatski rekla kako nije još sve konačno te da ne moramo djecu ostaviti ako ne želimo. Kako nije ako su nam već poslali mailove i dali nam do znanja da nijedan osim centralnog vrtića neće primati djecu? I tek nakon što smo se pobunili dali nam da ispunimo anketu? Kakvog to smisla ima i kamo ćemo s klincima? – pitaju se roditelji.

Kao rješenje pak predlažu da se ostavi više krila vrtića otvoreno, za svaku grupu zasebno, a ne da dvadesetak njih stave u jednu sobu od, kako vele, tridesetak kvadrata.

– Čak su nam se i tete u vrtićima požalile na ovu situaciju. Nije ni njima svejedno. Razumijemo da u vrtiću žele svoje djelatnike poslati na godišnji odmor, ali nauštrb čega? Zdravlja naše djece, obitelji, ali i svojih radnika? – ogorčene su mame.

Ovisi o rezultatima ankete

Pitali smo i ravnateljicu Dječjeg vrtića Travno kako planira raspodijeliti djecu tijekom praznika i riješiti problem roditelja, ali odgovor nismo dobili. No u Gradu ističu da će, bude li to moguće, organizirati skupine koje se neće miješati, odnosno da će u suprotnom ipak raditi sve podružnice.

– Dječji vrtić Travno provodi anketiranje roditelja o potrebi smještaja djece za blagdana. Bude li iskazana potreba takva da je odgojno-obrazovni rad moguće organizirati u jednom objektu, bez miješanja djece iz različitih skupina, on će biti u centralnoj zgradi. Ako to ne bude moguće, rad će se organizirati u svim podružnicama – poručuju. Isti će princip, dodaju, vrijediti i u ostalim gradskim vrtićima.