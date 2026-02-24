Naši Portali
U PONUDI SVEGA OD SLATKOG DO SLANOG

Novi gastro hitovi u Zagrebu: Burek s 'pulled porkom', raclette i germica cijele godine

storyeditor/2026-02-23/PXL_210126_145113091.jpg
Foto: Josip RegovicPIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
24.02.2026.
u 09:30

Svoja vrata nedavno je otvorila i Germica u Vlaškoj ulici, pa je germknedla, jedna od najpopularnijih adventskih slastica, postala dostupna tijekom cijele godine

Zagrebačka gastro scena posljednjih se mjeseci osjetno obogatila, a nova ugostiteljska imena donose svježe koncepte i suvremene interpretacije dobro poznatih jela. Od lokala koji tek otvaraju vrata do onih koji su već privukli velik interes publike, donosimo vodič kroz nova gastro "must-visit" mjesta u metropoli.

Da je burek samo s mesom, a sve su ostalo pite, u Burek Labu se, jasno, što daju i do znanja, ne bi složili. Njihov se koncept temelji na reinterpretaciji bureka uz dvadesetak različitih punjenja, podijeljenih u tematske cjeline od "mesnih heroja" do "slatkih grešnika". U ponudi su klasične mesne varijante s junetinom, piletinom, svinjetinom i janjetinom, ali i kombinacije koje izlaze iz okvira očekivanog: burek s trganom svinjetinom i BBQ umakom, piletina sa šampinjonima, janjetina s mentom te vege verzija s tzv. pulled veggie punjenjem. Lokal je smješten u Gajevoj ulici i već je postao adresa na koju se dolazi s jasnom namjerom – probati nešto drukčije.

Svoja vrata nedavno je otvorila i Germica u Vlaškoj ulici. Time je germknedla, jedna od najpopularnijih adventskih slastica posljednjih godina, postala dostupna tijekom cijele godine. Germknedle, koje su se na zagrebačkom Adventu redovito rasprodavale, sada se mogu pronaći u stalnom prostoru, uz dobro poznat koncept velikih, toplih knedli s bogatim punjenjima i umakom u izobilju, koji je Germici donio status adventskog favorita.

Još jedan specijalitet koji se sa zimskih sajmova preselio u stalni gradski format je švicarski raclette. Nazvan prema glagolu "racler" (strugati), ovaj klasik temelji se na jednostavnoj ideji; vrući topljeni sir poslužuje se bez puno dodataka, najčešće uz krumpir i suhomesnate priloge. Za ovaj specijalitet više ne treba putovati do Alpa, dovoljno je otići do Zvonimirove ulice, gdje se nalazi Raclette Bar Zagreb, prvi zagrebački lokal posvećen isključivo ovom jelu. U ponudi su sendviči s topljenim sirom u kombinaciji s trganom svinjetinom, pršutom, slavonskom šunkom i kobasicama, uz mogućnost izbora umaka i dodataka. Cijene sendviča kreću se od 7,80 do 12,80 eura, a ponudu zaokružuju i mesne te vegetarijanske salate, namijenjene onima koji traže nešto lakši obrok.

Američki street-food klasik corn dog svoju je stalnu zagrebačku adresu dobio u Draškovićevoj ulici, u CroDogu. Riječ je o kobasici na štapiću, umočenoj u tijesto od kukuruznog brašna i prženoj do hrskave korice, a u ponudi su klasične, mesne, vege i sirne varijante. Cijene se kreću od 4,6 do 5,6 eura, uz dodatke poput krumpira, corn flakesa ili nachosa te izbor umaka. Corn dogovi se pripremaju neposredno prije posluživanja, a interes je već u prvim danima premašio očekivanja te su se stvarali višemetarski redovi.

Na Cvjetnom trgu otvorena je i zagrebačka adresa popularne riječke slastičarnice Cacao. Dugačka rashladna vitrina ispunjena je tortama, modernim kolačima, desertima u čašicama i raznim varijantama kroasana, osmišljenima tako da podjednako privuku ljubitelje klasičnih i suvremenih slastica. Među najpopularnijim proizvodima zasad su torta Alto el sol, Nonina torta, kroasan Jagoda & Mascarpone i Lafayette Pistacija. Dio ponude razvijen je isključivo za zagrebačku publiku pa se tako mogu kušati i noviteti poput Lemon breada, Banana breada, Pain suissea, Danisha i Pain aux raisinsa. U Cacau ističu kako sve proizvode, od kolača i kroasana do sladoleda i vlastitog brenda specialty kave, izrađuju sami, no naglašavaju da se, osim kvalitetom slastica, najviše izdvajaju upravo osobljem i odnosom prema gostima. U planu je i otvaranje terase te gornjeg kata s prostorom za sjedenje.

Gastro ponuda pritom se ne zadržava samo na najužem centru. Na Trešnjevki, u Ozaljskoj ulici, otvoren je Big Bite, nova adresa za ljubitelje pizze i burgera. Burgeri se pripremaju od 100-postotne Black Angus govedine s domaće farme, dok se tijesto za pizzu radi od brašna Caputo Tip 00 iz Napulja, a prepoznatljivo je po tankoj, hrskavoj korici i prozračnoj unutrašnjosti. Big Bite trenutačno nudi dostavu putem dostavnih službi i pick-up, a uskoro planira otvoriti i prostor za goste, čime će se lista novih zagrebačkih gastro adresa dodatno proširiti.

Zagreb

