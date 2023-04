Nakon 27 mjeseci i čak pet žalbi parkirni aparati će se fiskalizirati

Epopeja je gotova! Otprilike devetstoti dan otkako je u Hrvatskoj uvedena obveza fiskalizacije samoposlužnih uređaja, s Poreznom upravom povezat će se i – zagrebački parkirni aparati. Devetstoti dan kažemo jer do 1. lipnja Zagrebparking, odnosno Holding ili, ako ćemo posve precizno, tvrtka koja je dobila posao na natječaju, radit će na tome da se u 70 posto metropolskih aparata za naplatu parkiranja ponovno mogu ubaciti kovanice, prvi put nakon prosinca 2020.

Neće više morati do kioska

Idemo najprije malo u prošlost. Muči se Grad Zagreb s fiskalizacijom još otkad je ona najavljena jer čak je pet puta natječaj kojim se traži tvrtka za spajanje s Poreznom poništen, što zbog Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), što zbog samog naručitelja. Prvi put Grad je natječaj raspisao krajem 2020., najpovoljniju je ponudu imala tvrtka Poslovni sistemi Tilia, ali žalbu je uložio Intis, DKOM ju je usvojio i postupak vratio Gradu na "ponovno postupanje". I postupalo se ponovno pa u drugoj polovici rujna 2021.

Grad odabire Intis, a ponudu Tilije ocjenjuje nepravilnom u dijelu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti sukladno dokumentaciji o nabavi. Sad se žale oni, DKOM i njima usvaja žalbu te vraća predmet Gradu. On pak u siječnju 2022. odlučuje u potpunosti poništiti nabavu, na što se opet žali Tilia te DKOM, dva mjeseca poslije, Grad obvezuje još jednom na "ponovno postupanje". Nakon novog pregleda ponuda Grad opet odlučuje poništiti nabavu, Tilia se još jednom žali DKOM-u, koji predmet iznova vraća Gradu, pogodili ste, da s njim "ponovno postupa". Nije ni tu kraj jer još jednu žalbu, u veljači ove godine, ulaže Intis, ali DKOM je odbacuje.

Naravno, sva su ta postupanja Grad koštala i nekoliko desetaka tisuća kuna žalbenih troškova, što je možda i razlog privođenja kraju cijele sage koja je dovela i do konačnog odabira ponuditelja. Bit će to Poslovni sistemi Tilia, koji, kao što smo i na početku napomenuli, sad imaju do početka lipnja da parkirne aparate osposobe za primanje kovanica. Točnije, da ih povežu s Poreznom, jer kovanice su i dosad mogli primati, ali nisu smjeli jer sustav povezivanja s državom nije bio implementiran pa se posljednje gotovo dvije i pol godine parkiranje uglavnom moglo plaćati putem SMS-a, različitih aplikacija, šetnjom do obližnjeg kioska ili Holdinga u Vukovarskoj, što je posebno na živce išlo starijim vozačima, slabije vičnima modernijoj tehnologiji.

Sad na raspolaganju 99

Podsjetimo, aparati Siemens 5 su "problem", konkretnije njih 360, dok su oni marke Parkeon, kojih je 99 i mahom su u centru grada, cijelo vrijeme radili normalno. Da se planira smanjiti broj aparata, Grad je najavio kad je DKOM-u opravdavao posljednje poništenje natječaja obrazlažući da se to radi jer se planira, osim fiskalizacije, omogućiti umreženost postojećih automata u centralni sustav upravljanja i naplate parkiranja te da zato više ne treba nadogradnja za 360, već za samo 220 uređaja. Broj bi se smanjio jer bi nadogradnja omogućila upisivanje registarske oznake automobila, što bi se vidjelo u sustavu pa se vozači ne bi morali vraćati do svojih automobila i ostavljati parkirne kartice pod vjetrobranskim staklom, kazali su.

DKOM je tada zaključio da se Grad poziva na "pogrešni pravni temelj", a mi smo u Zagrebparkingu te u Holdingu pitali ide li se na kraju s fiskalizacijom svih nefiskaliziranih aparata ili će Tilia posao ipak odraditi na njih 220, iako moramo napomenuti da se uvjeti natječaja nisu u međuvremenu mijenjali pa u dokumentaciji i dalje piše da se svih 360 automata treba spojiti s Poreznom, a odabrana tvrtka taj će posao odraditi za nešto više od 106 tisuća eura bez PDV-a. Ono što nas je također zanimalo jest hoće li parkirni aparati sad moći primati eure, budući da su se u njih ubacivale kovanice kune, a dok je od prosinca 2020. do travnja 2023. trajao natječaj za fiskalizaciju, stigla nam je i nova valuta.

– Na području Zagreba trenutačno je 99 parkirnih automata u funkciji, a u procesu nadogradnje nalazi ih se 344. Kad govorimo o automatima izvan funkcije, napominjemo da je riječ o starijim modelima za čiju je nadogradnju Zagrebparking pravovremeno pokrenuo postupak javne nabave. S obzirom na to da je nedavno postupak okončan, tehnička prilagodba starijih automata bit će učinjena najkasnije do 1. lipnja 2023., tako da će aparati s tim datumom biti u potpunoj funkciji, što uključuje fiskalizaciju i plaćanje u eurima – kažu u Holdingu.•