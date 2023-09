Najfiniji zalogaji najboljih chefova i sutra uvečer na Dolcu. Na meniju starozagrebački i katalonski oblizeki

Sutra uvečer ponovno se fino jede na Dolcu gdje se nastvlaj projekt Place market. U goste dolazi chef Mario Mihelj koji će pripremati Paellu, a vraća se i chef Misirača koji će servirati meni koji je predstavio na Nacionalnom danu Katalonije,a stiže i dolazi i Bistro Market s pravim zagrebačkim jelom.

Place market, nacionalni projekt revitalizacije tržnica koji svaki petak donosi dašak života u Grad Zagreb, na glavnu gradsku tržnicu Dolac, nastavlja u svom jesenskom ritmu – svaki sunčani petak od 18 sati u rujnu i listopadu. Oživljeni plato Dolca nije dovoljno velik za sve željne dobre atmosfere, vrhunske hrane u street food obliku te ugodnog druženja.

Na Dolcu kuhaju zaista respektabilna imena domaćeg ugostiteljstva poput restorana Tač, Rougemerina, Brooma 44 u suradnji Proof 33, Meat the Kinga, Al Dentea, Vinkla, Bistroa Točkica, Poha, Poke Pokea, Sopala, Cunamija, Soi fusiona, Begs plant baseda, bistroa Apetit by Marin Rendić, Nautik Cluba Pojoda by Christian Misirača, Gastronomada, La Centrala i Ivane Bekavac.

Ponuda je zaista odlična i raznovrsna pa se tako na Dolcu može uživati u purici s mlincima, skradinskom rižotu, grahu, faširancima s pireom, punjenim paprikama, srdelama, dagnjama na buzaru, bučnici, soparniku, azijskim štruklama, panuozzo sendvičima, odležanim steakovima, galicijskim specijalitetima, sushiju, pokeu, knedlama i međimurskoj gibanici. Za mijenjanje i obogaćivanje ponude su zaduženi chefovi koji se ovom posebnom projektu rado pridružuju svaki slobodan petak.

Ovaj petak na Dolcu tako gostuje chef zagrebačkih restorana El Toro i Maredo, chef Mario Mihelj koji će pripremati Paellu. Obzirom da u Zagrebu nažalost nema nigdje za pojesti ovo mnogima omiljeno popularno španjolsko jelo, sigurni smo da će se porcije paelle čekati u redovima, a uz paellu, Chef Mihelj pripremio je i sangriu po svom receptu.

Posada Nautic cluba Pojoda na čelu s chefom Christianom pripremati će pak brudet od jadranskih kozica i dimljenih dagnji na kremi od kukuruza s uljem od bosiljka i peršina te zapečene njoke punjene sporo kuhanom janjetinom na kremi od graška s ukiseljenom mrkvom. Ovaj jelovnik je premijerno predstavljen na proslavi Nacionalnog dana Katalonije proteklog vikenda, a ovog petka će ga svi posjetitelji imati priliku isprobati na tržnici Dolac.

Chefica zagrebačkog restorana Sopal, također je osmislila novo jelo samo za posjetitelje Dolca – vratina na grillu s jiw jaew-om, a chef Pedro Pineiro, chef i vlasnik španjolskog restoana koji će se početkom iduće godine otvoriti u Teslinoj ulici pripremati će hobotnicu na galicijski.

Ovaj petak na PLACe marketu, gostuje i Bistro Market koji će pripremati ragu od sous-vide patke s domaćim krpicama te štrudlu sa sporo pečenom svinjetinom i bijelim umakom na bazi milerama.