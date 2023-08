Provjerili smo kakvo je stanje u metropoli usred kolovoza: Lako je uhvatiti stol na špici, parkirnih je mjesta kao u priči

Jedino što Zagrebu nedostaje ljeti je more, iako mi je i Jarun čisto okej, govori Davor, kojega smo susreli kako ispija jutarnji espresso na terasi Pifa u Preradovićevoj. Iz Otočca je, no već godinama radi kao stolar u Irskoj. Godišnji je odlučio provesti u domovini, malo će u Liku, malo na more, ali kao prvu destinaciju za odmor izabrao je metropolu, gdje će provesti nekoliko dana.

– Zagreb mi je najmiliji u ovo doba godine. Prije je u kolovozu bio dosadan, ali sada nema čega nema. Izložbe, predstave, glazba, svega ima baš po mom guštu, a svi su opušteni, nema stresa kao inače – nastavlja Davor. Nakon kave, prošetat će do Ljeta na Strossu koje mu je, veli, omiljena kolovoška zagrebačka lokacija.

Da je barem stalno tako

Sredina kolovoza vrijeme je kada većina Zagrepčana uživa negdje na obali, no grad ipak nije prazan. Terase na špici ugodno su popunjene pa slobodan stol nije teško pronaći, a većinu trgova i ulica u centru okupirali su turisti koji u manjim ili većim grupama obilaze znamenitosti. Hanna, Mona, Alina i Servaas u metropolu su tako stigli prekjučer iz Belgije i sad, kažu, uživaju u opuštenoj atmosferi zagrebačkih ulica. Sreli smo ih na putu prema Botaničkom vrtu, a usput namjeravaju obići i knjižare.

– Sviđa nam se ljeto u vašem gradu. Vrijeme je neusporedivo ljepše nego kod nas. Baš uživamo, nisu nam se svidjeli jedino knedli koje smo jučer ručali. Bili su preskupi i bez okusa, čista pljačka – govore pokazujući nam fotografije knedli s terase neke od slastičarnica. Čudi ih i to što su posvuda skele iako je potres bio prije tri godine. A na terasama kafića ima i nešto Zagrepčana. Najgušća je koncentracija popodne u kafiću Alcatraz, gdje većina susjeda dođe prelistati novine i popiti jednu od najjeftinijih kava u gradu. Dobrodošli su i psi pa su to iskoristile umirovljenica Branka i njena bokserica Ira.

– Grad je u kolovozu taman po mjeri čovjeka. Ljudi ima, a nisu gužve, promet funkcionira kako treba, nema krkljanaca, parkinga ima kao u priči, milina... Šteta što ostatak godine nije tako – govori Branka. S njom se slaže i njezin susjed Marko.

– Jedina mana je vrućina, ali i ona se lako riješi uz rashlađeno piće na terasi – smije se on. Konobar Jura potvrđuje da u Alcatraz Zagrepčani non-stop dolaze na osvježenje uz tri klime i odličan hlad u popodnevnim satima. Mana Zagreba ljeti je, kaže, i to što noćni život gotovo da ne postoji.

– Mi smo jedni od rijetkih koji radimo poslije ponoći svaku večer bez obzira na to je li nedjelja ili blagdan pa kada se kafići zatvore, svi dolaze k nama. Zabave ovdje ne nedostaje. Pun je grad turista, svi nam dolaze. Trenutno mi se čini da je najviše Talijana, ali ima i Nijemaca, Engleza, Amerikanaca, neki dan su nam bili i Novozelanđani – nabraja Jura te dodaje kako zbog turista svi konobari u "Alkiću" uz engleski govore i još dva-tri jezika.

Brojni turisti španciraju i po Jelačićevu trgu te zastajkuju na Splavnici kojom se šire zamamni mirisi lavande. Iako je Dolac kao glavna zagrebačka tržnica nezaobilazna postaja na turističkoj karti metropole, klupe i štandovi su poluprazni.

– Turisti samo razgledavaju, nitko niš ne kupuje pa je većina prodavača otišla na godišnji. Mi nudimo sezonsko pa nam se donekle isplati biti – govori nam kumica Ruža. Trešnjevčanka Mihaela na Dolcu je utržila mlade mahune i pokoju šljivu. U zagrebačkom kolovozu gušta, ali ne i u cijenama koje su, kaže, nikad gore.

– Prije godinu dana za kupnju na Dolcu trebalo mi je sto kuna, sada jedva kupim stvari za ručak za 300, što je suludo. Zagreb je ljeti super, zato i planiram godišnji prije ili poslije špice sezone, ali sada mi ga je lagano dosta i jedva čekam da zapičim na obalu – kaže ona.

Kad žega popusti, na bicikl

Čak i u ovim danima, ako sjednete na špicu, ugledat ćete nekog poznatog. U metropoli je još, među ostalima, i redatelj Krešimir Dolenčić. Zagreb, smatra on, nikad nije izgledao lošije.

– Inače ga obožavam u ovo doba godine, no sada mi je nekako depra. Sve je zapušteno, prljavo i pošarano grafitima, pola toga ne radi... Nekako mi se čini kao da moj grad umire, boli me duša kada to gledam. Ilica, Bogovićeva, Trg, pola toga ne radi, sve je zatvoreno, kafići, restorani, dućani, što je suludo jer je grad prepun turista. Neki dan mi je bio prijatelj iz Pariza, nisam ga imao kamo odvesti... Stvar su donekle spasili žičara i Sljeme, Histrion i Scena Amadeo – govori Dolenčić.

U Zagrebu ljetuje i umirovljeni glumac Danko Ljuština, koji kada vrućine popuste, uživa u vožnji biciklom. – Najveća prednost Zagreba u kolovozu je ta što je masa otišla, a najveći nedostatak što je netko ipak ostao! – zaključuje smijući se.

