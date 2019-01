Na Krumpirištu sendviči i čaj, a štikle ovog puta ostavite kod kuće

Tri, dva, jedan - slalom! Danas u 13 sati spustit će se skijašice Crvenim spustom i time označiti početak još jedne, trinaeste po redu Snježne kraljice. Na ovoj svjetski poznatoj dvodnevnoj utrci na Sljemenu očekuje se za vikend više od 18 tisuća posjetitelja, a ulaznice po 30 kuna za danas, odnosno 50 za sutra još uvijek se mogu kupiti.

Provjerite svoje karte

Vlastitim se autom na Sljeme za vikend neće moći pa je zato, za one koji imaju ulaznice, organiziran prijevoz autobusima. Svaka ulaznica označena je slovom A, B ili C, a svako slovo odgovara određenoj zoni. A označava crvenu zonu, B je plava zona, a C zelena. Zagrepčani, a i ostali ljubitelji skijanja s kartom za crvenu i plavu zonu ZET-om će na Sljeme krenuti s Mihaljevca, dok oni s kartom za zelenu zonu polaze iz Stubičkih Toplica. Na ulaznici također piše mjesto iskrcaja pa će tako autobusi one u crvenoj zoni iskrcati kod Doma Željezničara s istočne strane staze, one u zelenoj na Ženskom sedlu zapadno od staze, a oni koji kreću iz Stubičkih Toplica, odnosno imaju ulaznicu za zelenu zonu, autobusom će sve do skretanja za apartmansku kuću Snježna kraljica.

Foto: VL

Do Mihaljevca će se morati pješice ili tramvajem jer se automobilima ni okretištu neće moći pristupiti, a otamo do vrha Medvednice ići će se danas od 10 do 11 te od 11 do 12 sati. Sutrašnja prva utrka muškog slaloma počinje u 12.15 sati pa autobusi polaze pola sata ranije. Da se ne bi zapelo na Sljemenu, bitno je paziti na polazak zadnjih autobusa koji danas odlaze u 19, a sutra u 18.30 sati, dok je ukrcaj u njih na onim postajama gdje je bio iskrcaj pri dolasku iz Zagreba ili Stubaka. Za one koji na Sljeme planiraju kasnije, ili one koji žele otići ranije, u oba će smjera voziti nekoliko autobusa danas između podneva i 17 sati, odnosno sutra između 11.30 i 16.30 sati.

Svi će planinarski putovi, kažu organizatori, prema Sljemenu biti zatvoreni i neosigurani, pa se avanturistima koji su planirali zaobići gužve i na utrku stići pješice ipak preporučuje da od toga odustanu. Da se posjetitelji ne bi po dolasku osjećali izgubljeno i dezorijentirano, u blizini autobusnih stajališta postavljene su oznake s uputama prema smjerovima u kojima treba ići da se dođe do gledališta, a na svim pristupnim putevima od autobusa do gledališta nalazit će se i predstavnici Hrvatskog planinarskog saveza. Njihova je uloga, poručuju organizatori, usmjeravati sve prema gledalištu ili natrag prema autobusima.

Atmosfera za ples

S posebno označenih lokacija moći će se gledati utrka, a oni koji žele prvo nešto popiti ili pojesti, krenut će prema Krumpirištu, gdje će cijeli dan biti spremni besplatni sendviči, čipsevi, topli čajevi i voda u neograničenim količinama. Krumpirište će opet biti središte dobre zabave jer će, osim okrepe, biti organiziran i zabavni program s DJ Primcom. S Krumpirišta će se putem ekrana također moći gledati utrka pa se, osim navijanjem, tjelesnu toplinu može zadržati i plesanjem uz glazbu. A kako sigurnost dolazi prije svega, Hrvatski planinarski savjet svima predlaže da na Sljeme dođu u punoj zimskoj opremi koja uključuje i zimsku jaknu, debele rukavice, kapu sa štitnicima za uši i šal te visoke čizme za snijeg, ali i nekoliko dodatnih parova čarapa i rukavica u slučaju da smoče one na sebi.

Šator s medicinskim osobljem također će se nalaziti na Krumpirištu, a Hrvatska gorska služba spašavanja reagirat će u slučaju da se netko izgubi ili ozlijedi šetnjom po Medvednici. Organizatori također savjetuju da se sa sobom ponese baterija ili upaljač te da se mobiteli napune do kraja prije dolaska na vrh Medvednice. U slučaju da se netko izgubi, savjet je da ostane na mjestu i mobitelom pozove broj 112.