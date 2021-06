Na inicijativu Ruže Tomašić dokumentarac o Stepincu gledat će europarlamentarci

Mendacium Incarnatum, utjelovljena laž, latinska je fraza koju je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac često rabio kada je govorio o komunizmu čiju je propast i prorekao u pismu svom prijatelju, kiparu Ivanu Meštroviću. "Utjelovljena laž" ime je i kratkometražnog dokumentarnog filma redatelja Ivana Crnjaka i scenarista Davora Trbušića koji je jučer premijerno prikazan u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema. Snimljen je u sklopu projekta "Zaboravljeni vođe koji su izgradili našu Europu" Europskih konzervativaca i reformista u Europskom parlamentu, a inicirala ga je hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić uz pomoć Večernjakova kolumnista Mate Mijića.

Film prati posljednju etapu Stepinčeva života, montirani politički proces 1946. , pet godina provedenih u Lepoglavi te kućni pritvor u Krašiću gdje je i umro 1960. O 14 godina Stepinčeva mučeništva u filmu govore povjesničari dr. sc. Mario Jareb s Hrvatskog instituta za povijest i izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, vlč. Ivan Vučak, župnik u Krašiću te nadbiskupov pranećak Josip Stepinac.

-Pamtim ga kao jednostavna čovjeka koji je volio i brinuo o našoj obitelji. Neposredno pred smrt rekao je 'kada odem, mnogima ću smetati' što se i ostvarilo. I 60 godina kasnije, mnogima još uvijek smeta što nam ide u prilog - rekao rekao nam je Joisp Stepinac koji je u filmu podijelio neka svoja sjećanja na prastrica. Zbog prezimena Stepinac u bivšem se režimu suočio s verbalnim i fizičkim nasiljem, a nije mogao ni dobiti putovnicu.

Hrvatska eurozastupnica Ruža Tomašić iznimno je zadovoljna što njena politička karijera završava ovakvim projektom. Film će, kaže, najprije biti prikazan u Poljskoj, a potom i u Europskom parlamentu. Zastupnicima EP-a podijelit će se i istoimena edukativna dvojezična knjižica.

-Do Stepinca se puno više drži u dijaspori nego kod kuće. Mi Hrvati često mislimo da smo jako važni, no u Europi o nama znaju vrlo malo. Ako se ne potrudimo informirati svijet o Hrvatskoj, o nama će znati samo ono što čuju od drugih - poručila je Ruža Tomašić koja je u prekjučer najavila svoj odlazak u mirovinu. Već je otputovala putuje na svoju voljenu Korčulu i najviše se raduje vremenu koje će provesti s unukama.

-One su mi najvažnije, no naći ću ja sebi posla. Moja kuća je blizu mora, posvetit ću se maslinama, voćnjaku, povrtnjaku... Kada nešto radite dušom, ništa vam nije teško, no kada osjetite da više ne možete istim žarom, vrijeme je da odustanete i napravite mjesta za mlade snage - komentirala je svoju odluku Tomašić. U Saboru će ju mijenjati Marko Milanović Litre, a u EP Ladislav Ilčić koji će, kaže, nastaviti njenu borbu za hrvatske ribare.

-Za sada će ostati u Odboru za ribarstvo i poljoprivredu. Malo će mu biti teže jer će morati puno toga napraviti da me pretekne, a to mu želim svim srcem- zaključila je.