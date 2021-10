Mišić: 'Tomaševićevi odgovori na pitanja oko Holdinga svima su nejasni'

Smjene odnosno otkaze u Holdingu, potencijalni sukob interesa Ratka Bajakića, člana Nadzornog odbora s udjelom u tvrtki Lanište koja posluje s Gradom o čemu smo prvi pisali, komentirao nam je Matej Mišić, jedan od kandidata za šefa zagrebačkog SDP-a na predstojećim unutarstranačkim izborima.

-Smijenjeni Ante Samodol i Nikola Vuković bili su osobni izbor gradonačelnika. Zbog njihova imenovanja Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa otvorilo je i predmet protiv gradonačelnika. Gradonačelnikovo obrazloženje o razlozima njihova odlaska svima je nejasno - govori Mišić. Tomašević, dodaje, spominje razilaženje u koncepciji upravljanja Holdingom, no do sada javnost nije čula o kakvim se razilaženjima radi.

-Prije nego što ih je postavio kao upravitelje Holdingom, morao je s njima razgovoriti, vizija razvboija Holdinga trebvala je biti utzvrđena na samom početku. Također, situacija u kojoj će im Grad isplatiti 200.000 otpremnine, nije dobra, s obzirom na stanje u gradskoj blagajni- smatra. Ulogu člana Nadzornog odbora Ratka Bajakića koji je prema nekim neslužbenim informacijama 'kumovao' odlasku Samodola i Vukovića, Mišić nije htio komentirati.

-Ako se tvrdnje da je Bajakić vršio nezakoniti pritisak na upravu pokažu istinitima, gradonačelnik će morati odgovarati - kazao je SDP-ovac. O potencijalnom sukobu interesa zbog Bajakićeva udjela u tvrtki Lanište koja posluje s Arenom Zagreb, smatra Mišić, mora odlučiti Povjerenstvo.

-Recentna zbivanja u Zagrebačkom Holdingu, kao i izbor novog ravnatelja Srebrenjaka, ne šalju u javnost dobru sliku o novoj gradskoj upravi. U vrijeme kada smo Tomašević i ja sjedili zajedno u klupama Skupštine kao oporba, obojica smo pozivala na transparentnost u odlučivanju. Javnost sada to od njega i očekuje. Loše prakse bivše uprave on ne smije ponavljati, već mijenjati. Press konferencije dobar su primjer takve transparentnosti, no izbjegavanjem odgovora na neka pitanja, stvaraa se sumnja u javnosti koja od njih traži konkretne i jasne odgovore i poteze - zaključuje Mišić.