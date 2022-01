Metropola danas mjeri 9 °C, a u ovo vrijeme prije 9 godina snijeg paralizirao grad

Sunce proviruje kroz oblake, toplo je kao u rano proljeće, a na današnji dan točno prije devet godina pak u metropoli su se mogli zateći sasvim suprotni prizori. Zagreb je tako ostao zakopan ispod više od pola metara snijega, a snjegomjerne postaje Državnog hidrometeorološkog zavoda su tada javile da je izmjereno rekordnih 68 centimetara snijega na Maksimiru te 57 na Griču.

"Pročelnik Ureda za upravljanje u kriznim situacijama Pavle Kalinić mobilizirao je jučer i oko 1500 dobrovoljaca civilne zaštite, dobrovoljne vatrogasce i službenike gradskih ureda za čišćenje snijega. Podignuta su i Zapovjedništva civilne zaštite gradskih četvrti. Prioriteti za čišćenje su zdravstvene ustanove, škole, vrtići, starački domovi, okretišta i trgovi. Prometna situacija u Zagrebu sinoć, kao i cijeli dan bila je potpuno kaotična. Tramvaji su otkazivali, busevi preskakali vožnje, taksije se jedva dozivalo, a očajnim građanima je do posla ili kuće ostalo jedino krenuti – pješice", pisao je Večernjak 15. siječnja 2013. godine.

Traumatologija je bila puna jer su ljudi padali po skliskim površinama, vlakovi su kasnili, tramvaji iskakali s tračnica, autobusi kasnili, a neke su linije bile i u potpunosti obustavljene. S ralicama u pogonu je neprestano bilo nekoliko stotina ekipa, a pozivalo se tada stanovnike Zagreba da sami očiste snijeg ispred kuća i zgrada. Prema zakonu im je to dužnost, a kazne se kreću od 4000 do 9000 kuna.

– Jednostavno nemamo kamo s tolikim snijegom. Možemo pogurati 10 do 15 centimetara snijega, no sve iznad toga je problem jer ga onda guramo na aute. Zimsku službu ovaj tjedan čeka dvanaestosatno radno vrijeme. Radimo cijeli dan, ljudi zovu, no nemoguće je sve očistiti – kazao je tada za Večernjak vozač ralice Zlatko Jelić.

Sutra se pak, prognozira DHMZ, očekuje također pretežito sunčano vrijeme. Na širem području grada ponegdje s umjerenom naoblakom, ujutro moguće i maglom. Vjetar će biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od -5 do -2, a najviša dnevna između 6 i 8 °C.