Od 11. do 14. lipnja

Malonogometni turnir SOPOT 2026 i ove godine uz bogat sportski, zabavni i humanitarni program

Sopot
VL
Autor
Vecernji.hr
19.05.2026.
u 15:41

Turnir će se igrati u seniorskoj i veteranskoj kategoriji uz bogat nagradni fond, a prijave ekipa za sudjelovanje još su u tijeku.

U zagrebačkom kvartu Sopot od 11. do 14. lipnja 2026. održat će se drugi malonogometni turnir SOPOT 2026, koji i ove godine donosi bogat sportski, zabavni i humanitarni program. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, kada je turnir tijekom četiri dana okupio više od 10.000 posjetitelja te velik broj seniorskih i veteranskih ekipa, organizatori ove godine pripremaju još veći događaj za sve generacije.

Turnir će se igrati u seniorskoj i veteranskoj kategoriji uz bogat nagradni fond, a prijave ekipa za sudjelovanje još su u tijeku. Uz sportska uzbuđenja, posjetitelje očekuju veliki zabavni park za djecu, brojni popratni sadržaji i bogata gastro ponuda tijekom sva četiri dana turnira. Kao i prošle godine, tijekom sva četiri dana bit će organiziran i popularni Penalty Cup za najmlađe, koji je prošle godine privukao velik broj djece i mladih zaljubljenika u nogomet. Tijekom turnira održat će se i humanitarna lutrija s bogatim nagradama za posjetitelje.

Poseban naglasak i ove godine stavljen je na humanitarnu dimenziju turnira. Tijekom sva četiri dana prikupljat će se sredstva za Memorijal i Stipendiju „Nikola Pokrivač”, inicijativu koju je pokrenula Dinamova zaklada „Nema predaje” u suradnji s prijateljima prerano preminulog Nikola Pokrivač. Cilj stipendije je pomoći mladim i talentiranim sportašima iz ruralnih dijelova Hrvatske kojima često nedostaju sredstva za sportsku opremu, putovanja i treninge.

Donacije će se prikupljati kroz humanitarne akcije, dobrovoljne priloge posjetitelja, humanitarnu lutriju i aukcije potpisanih dresova, a organizatori žele da ova inicijativa dugoročno pomaže mladim sportašima i čuva uspomenu na Nikolu Pokrivača.

Na završni dan turnira održat će se tradicionalni „Dinamov dan” u suradnji s GNK Dinamo Zagreb, uz revijalnu utakmicu veterana i legendi Dinama te brojne sportske i zabavne aktivnosti za posjetitelje svih uzrasta.

Malonogometni turnir SOPOT 2026 tako ponovno potvrđuje kako sport može biti puno više od natjecanja – mjesto okupljanja zajednice, druženja i humanosti, gdje nogomet povezuje ljude i pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.

ZAGREB UNDERGROUND 2026

Više od 250 vina, glazba 80-ih i 90-ih i jedinstvena atmosfera: Zagreb Underground ispunio Tunel Grič

Prva večer trećeg izdanja festivala Zagreb Underground powered by Adria.fun potvrdila je ono što su mnogi već naslućivali. Najzanimljivija vinska i glazbena priča ovog vikenda u Zagrebu događa se ispod zemlje. Tunel Grič, povijesni prolaz ispod Gornjeg grada, ponovno je postao jedinstveni podzemni vinski podrum u kojem se spajaju vino, glazba, umjetnost i druženje.

ZAGREB UNDERGROUND

Zagreb ponovno ide pod zemlju – ostalo je još samo nekoliko dana do festivala koji se ne propušta!

Tunel Grič ovaj vikend ponovno postaje najveći vinski podrum u Hrvatskoj, ali ovaj put uz još bogatiji program, više izlagača i atmosferu koja se ne može doživjeti nigdje drugdje u gradu. Treće izdanje festivala ZAGREB UNDERGROUND powered by Adria.fun održava se 10. i 11. travnja od 16 do 22 sata, a interes publike već sada pokazuje da će se tražiti čaša više.

