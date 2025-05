Lovrić ponovno ponovno oštro po Holdingu: 'Pa ništa nisu demantirali, sve su brojke na mjestu'

Kandidat za gradonačelnika koalicije BUZ i Plavi grad Ivica Lovrić odgovorio je na kako tvrdi, "apsurdni" demanti Zagrebačkog Holdinga, te napominje da njime nije demantiran niti jedan podatak s s Lovrićeve konferencije za medije u četvrtak. Tada je, naime, ustvrdio kako je komunalni div nikad zaduženiji, a usluge nikad skuplje i nikad lošije. Svoje je tvrdnje potkrijepio podacima o najnovijeg izvješća Zagrebačkog holdinga za 2024. koje pokazuju sve razmjere katastrofalnog poslovanja gradskog komunalnog diva u posljednje četiri godine.

"Nije mi jasan smisao Holdingova jučerašnjeg demantija jer se sve brojke o kojima sam govorio jučer, nalaze u izvješću za 2024. Holding je na kraju 2024. imao gotovo milijardu eura ukupnih dugova i čak 363 milijuna neplaćenih računa. Sve to stoji u izvješću"; poručio je Lovrić.

Prije Tomaševićeva dolaska u zadnjem danu godine znalo je biti 60, ili 100 tisuća eura duga, ali nikad ovoliki iznos koji bi mogao pokriti godišnji proračun nekog srednje velikog hrvatskog grada, dodaje. "Dugoročne kreditne obveze prelaze 600 milijuna kuna, a neplaćeni računi su monstruoznih 363 milijuna kuna", tvrdi Lovrić i naglašava da uprava Holdinga, s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, sustavno laže građanima. Posebno je kritičan prema netransparentnom prebacivanju novca iz gradskog proračuna, koje skriva stvarno stanje i omogućava preplaćivanje radova i to čak do četiri puta više nego što vrijede.

"Usluge Čistoće, Zrinjevca, Zagrebačkih cesta, Vodoopskrbe i odvodnje pokrivaju se enormno visokim cijenama iz proračuna, a uopće se ne izvršavaju. Usluga je nikad skuplja i nikad lošija, a Zagrepčani nisu slijepi da to ne vide"; poručio je Lovrić. Ističe i da je stanje u Zagrebačkoj plinari još gore, gdje gotovo pola duga otpada na njihove neplaćene obveze, ali to se uporno skriva.



"Oni ne govore ni jedan protuargument u svom priopćenju, samo općenitu tvrdnju da ja ne govorim istinu", kaže Lovrić.Dodatno, ističe da je u prvoj polovici 2021. Holding već imao gubitak od 10 milijuna eura, koji je do kraja godine narastao za još oko 93 milijuna.

"Kako je moguće da je u pola godine uspio tako narasti gubitak, a da se o tome ne priča? Da stvar bude gora, i dalje je u novom izvješću nepokriven taj gubitak iz 2021. gubitak od oko 53 milijuna eura", navodi te poziva novinare da se sami uvjere kako je ono što priča točno te da prouče izvješće za 2024. Osvrnuo se i na stanje u gradu.

"Dok je nekad bilo normalno da se svake godine očisti oko 70 tisuća slivnika, danas se čisti tek četvrtina toga. Rezultat? Poplave po gradu i ulice koje izgledaju kao da su zaboravljene od svih, pa čak i kod genijalnog Nikole Tesle, na križanju Masarykove i Preradovićeve", rekao je Lovrić.