Lovrić ponovno optužuje Tomaševića: Imam dokaze možemovske koruptivne hobotnice, dali su više novca udrugama

Kandidat za gradonačelnika Zagreba Ivica Lovrić iz stranke Plavi grad na današnjoj je konferenciji za medije ponovno oštro kritizirao aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića optuživši ga za pogodovanje ljudima koji su članovi ili čelnici udruga civilnog društvo, a za koje Lovrić navodi da podržavaju aktualnu vlast u Zagrebu na čijem čelu je Možemo. Lovrić, inače pročelnik u mandatu gradonačelnika Milana Bandića, Tomaševića sada optužuje da je u odnosu na razdoblje od 2010. do 2020. udrugama sklonima vladajućoj garnituri znatno povećao sredstva koja dobivaju iz gradske blagajne. "Prije dolaska na vlast, možemovci su imali dvadesetak udruga koje je bivša gradska uprava redovito financirala, nekad s više novca, nekad s manje, ovisno o kvaliteti ponuđenog programa" tvrde iz Plavog grada.



"Primjerice, udruga Blok koju vodi aktualna pročelnica Ureda za kulturu Emina Višnić od Grada je između 2010. i 2020. dobivala 10.000 eura. U 2024. pročelnica je svojoj udruzi dodijelila 108.000 eura što je povećanje za više od tisuću posto! Centar za Mirovne studije kojemu je na čelu možemovski europarlamentarac Gordan Bosanac dobivao je oko 5.000 eura, dok im je 2024. na račun sjelo 44.000 eura", naveo je neke od primjera Lovrić.

Već spomenuti Kulturtreger Miljenke Buljević, nastavlja on, do 2020. u prosjeku je dobivao oko 5.000 eura, dok je u 2024. dobio 150.000 što je rast za više od 700 posto. Savez udruga Operacija grad u kojoj uz Miljenku Buljević djeluju Teodor Celakoski i Emina Višnić od prosječnih 850 eura, prošle je godine dobio 55.000 eura. "Multimedijalni institut (Mama) kojeg vodi možemovski mastermind Teodor Celakoski od Grada je do 2020. u prosjeku dobivao 43.000 eura, dok je lani uprihodio čak 163.000 eura!", navodi Lovrić.

Prihodi Autonomnog kulturnog centra Attack su sa 17.000 eura koliko je dobivao od prošle vlasti u 2024. porasli na 134.000 eura, a kvaliteta njihovog programa ostala je na istoj razini, dodaje. Fino živi i Nikola Zdunić, gradski zastupnik i šef Vijeća gradske četvrti Pešćenica-Žitnjak, tvrdi kandidat Lovrić.

"Svestrani politolog Zdunić djeluje i u Institutu za političku ekologiju, Zelenoj europskoj fondaciji, Uredu za ravnopravnost spolova i član je Povjerenstva za prodaju gradskih stanova. Sjedi i u upravnom vijeću Pogona, gradske ustanove koju smo osnovali kako bismo pomogli nezavisnoj kulturi. U posljednje dvije godine Pogon je od grada dobio 682.000 eura, a mjesečne plaće desetak zaposlenika s 14.000 u prosincu 2023. narasle su na 24.000 eura u 2025. što znači da svatko od zaposlenih sada zarađuje 2.400 eura mjesečno", navodi Lovrić.

Ovo su samo neki od primjera možemovske koruptivne hobotnice koja preko udruga izvlači novac iz gradskog proračuna, redistribuira ga svom članstvu, prijateljima i simpatizerima koji ih potom brane u medijima i na društvenim mrežama. Kad se novac daje frendovima, ima se za sve, domeće Lovrić.

"Ima i jedna udruga koja je ostala 'kratkih rukava', a to je Zelena akcija kojoj je Tomašević bio predsjednik u vrijeme kada se vezao za ograde i valjao po pločnicima. Od 30.000 eura koliko su dobili primjerice 2011., u 2024. su spali na 7.770. Razlog je zato što bez zadrške kritiziraju Tomaševićeve antizelene poteze poput izgradnje spalionice otpada pa više nisu na partijskoj liniji", navodi Lovrić.

Sve ovo dokazuje kako možemovska vlast nije toliko poštena i čista kakvom se javnosti voli prikazivati, već su razvili svoj specifični koruptivni sustav pranja novca preko stotina novoosnovanih udruga. Sve one čine hranidbeni lanac njihovih simpatizera i aktivista u svim slojevima društva i na svim razinama lokalne samouprave. Primjer korupcije u njihovim redovima je i afera Hipodrom, upozorava Lovrić te ponovno poziva DORH da istraži što se ondje dogodilo.

"Gradonačelnik se jučer pred novinarima vješto izmotavao, no nije odgovorio gdje je završilo dva milijuna eura gradskog novca potrošenih na zaštitarske usluge na Hipodromu. Gdje su pare Tomaševiću", zapitao se Lovrić. Pozvao je i nadležne institucije da pročešljaju programe spomenutih udruga te utvrde na što se i kako troši gradski novac. No to nije sve.

"Postoji i još jedna gradska tvrtka u kojoj caruju nepotizam, korupcija, netransparentnost i mobbing, a to je Zagrebački velesajam. Klupko oko pogodovanja u slučaju Karting Arene tek će se odmotati", ističe Lovrić . Dodaje i kako nezakonitih radnji ima i u drugim gradskim tvrtkama zbog čega je do sada podnio sedam kaznenih prijava protiv gradonačelnika i njegove ekipe, a to će činiti i ubuduće.

Na press konferenciji na kojoj je najavio objavu dokaza Lovrić je prezentirao i tablice za koje tvrdi da su dokazi o isplatama. Tomašević je ranije optužbe za pogodovanje udrugama odbacio te ustvrdio da se novac dijeli nikad transparentnije putem javnih natječaja i poziva.