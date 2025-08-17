Večernji list
Štrumpf u dresu Dinama oduševio Zagrepčane: Novi mural osvanuo na zagrebačkoj Ferenščici
Štrumpf, svima omiljeni lik iz crtanih filmova, "obukao" je plavi dres i oduševio stanovnike Ferenščice.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Riječ je o novom muralu koji je osvanuo na zagrebačkoj Ferenščici, a prikazuje Štrumpfa kao navijača Dinama.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Jedan je to samo u nizu murala s motivom Modrih, a u ovom slučaju uspješno kombinira omiljeni zagrebački klub s jednako voljenim likom iz djetinjstva mnogih stanovnika metropole.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
