Ljeto u MSU donosi koncert Tamara Obrovac Quarteta

Pjevačica, flautistica, skladateljica i autorica tekstova Tamara Obrovac u svojoj glazbi spaja jazz i etničke utjecaje zavičajne Istre, a upravo je taj prirodni suživot različitih glazbenih formi i improvizacije etablira kao iznimnu umjetnicu koja je, koristeći elemente vlastite tradicije, stvorila osebujan glazbeni izričaj, bivajući time sve prepoznatljivija i prisutnija na svjetskoj jazz sceni.

Sa svojim ansamblima održala je mnogobrojne, i od publike i od kritike, odlično prihvaćene koncerte u zemlji i svijetu, a uz međunarodnu koncertnu aktivnost sklada za kazalište i film za što je višestruko nagrađivana. Tamara Obrovac izdala je 11 autorskih CD-a na kojima je autorica glazbe i najvećeg dijela tekstova, a dobitnica je i devet Porina, hrvatske godišnje diskografske nagrade za koju je ove godine bila nominirana u 3 kategorije: najbolji album jazz glazbe, najbolja skladba jazz glazbe te najbolja izvedba jazz glazbe; Porin je osvojila u Kategoriji najbolje skladbe jazz glazbe za skladbu „Suza sjajna“ s albuma „Transadriaticum“ u izvedbi Tamara Obrovac Transadriatic Quarteta.

Tamara Obrovac Quartet jedna je od Tamarinih najstarijih glazbenih formacija koja u neizmijenjenom sastavu djeluje od 1998. godine kada su izdali album „ULIKA“, a na kojem je Tamara po prvi put predstavila novi način razmišljanja i komponiranja u kojem uspješno spaja inspiraciju lokalnim istarskim duhom glazbe i dijalekta s univerzalnim jazz izričajem. Nakon nekoliko godina pauze, ponovni susret Quarteta na koncertu u Grožnjanu (07/2011.) potaknuo je novu kreativnost i sasvim drugačije interpretacije starih skladbi koje je Quartet zabilježio na CD-u „ULIKA revival“ koji je izašao za švicarsku izdavačku kuću Unit records 2014. godine. Kroz ovu ponovno otkrivenu radost zajedničkog muziciranja, ostvarenu kroz virtuozno muziciranje, neomeđenu slobodu izričaja, humor i improvizaciju svojstvenu svim glazbenicima iz Quarteta, definitivno se potvrdila zajednička želja za novom (starom) suradnjom; sada zreli glazbenici iz Tamara Obrovac Quarteta ponovno zajedno sviraju i reinterpretiraju stare kompozicije iz nove, zrelije umjetničke vizure.

Ovaj projekt je i ponovna suradnja izvrsnih i nagrađivanih umjetnika, oboje sa zasebnim uspješnim karijerama koje se periodički sreću, Tamare Obrovac i Matije Dedića, uz sjajnog Krunoslava Levačića na bubnjevima i Žigu Goloba na kontrabasu. Quartet je već održao niz izvrsno prihvaćenih koncerata na međunarodnim festivalima: Luneburger Jazz Nights, JazzAhead Bremen, Düsseldorfer Jazz Rally, Jazz au Chellah Maroko, Jazz meets world Prague, a CD „ULIKA revival“ dobio je izvrsne kritike u mnogim stranim i domaćim jazz medijima od kojih izdvajamo: All About Jazz, Jazzthetik, Jazz Podium.

Svi oni koji su bar jednom bili na Tamarinom koncertu znaju da mogu očekivati vrhunsko muziciranje, bezrezervnu energiju, duhovitost i neomeđenu improvizaciju Tamare i njenih vrhunskih glazbenika koji u ovom sastavu nisu u Zagrebu nastupili od 2016. godine.

Uz koncert Tamara Obrovac Quarteta, po cijeni jedne ulaznice, moći ćete pogledati i izložbu „Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma“, u subotu od 11 do 21 sat. Izložba je posvećena slavnim umjetničkim ostvarenjima nastalima u okviru ove institucije osnovane 1953. godine, koja je kroz šest desetljeća proizvela više od dvije tisuće animiranih, dokumentarnih, edukativnih i igranih filmova te reklamnih spotova. Ovoj povijesti pripada globalno prepoznatljiv fenomen Zagrebačke škole crtanog filma, zatim više od 500 nagrada, među kojima posebno mjesto zauzima prestižna nagrada Američke filmske akademije Oscar za najbolji animirani film dodijeljena 1962. godine „Surogatu“ Dušana Vukotića. (…više)

Uz izložbu , u 18 sati u dvorani Gorgona, očekuje vas i performans „Interakcije“ Dejana Gotića kojeg će izvesti u suradnji s Dorom Kokolj. Autor vas srdačno poziva na performans riječima: “Bit će nam divno. Bit će nam krasno. Družit ćemo se kao nikada do sada! Raspravit ćemo važna životna pitanja, ponirati u dubine svojih bića, te razlučiti našu zajedničku stvarnost... Smisao će biti shvaćen!”

Također, već tradicionalno, u dvorani Gorgona MSU-a moći ćete pogledati projekcije najboljih filmova MSU kina, a ovoga puta u 19 sati prikazujemo film „Stieg Larsson: Čovjek koji se igrao vatrom“. Film prati karijeru autora Stiega Larssona – od grafičkog dizajnera u novinskoj agenciji do urednika antifašističkog tjednika Expo – koji je bio posvećen beskompromisnom i gotovo opsesivnom istraživanju djelovanja ekstremnih desničarskih grupacija u Švedskoj. Larsson pritom nije pisao iz udobne fotelje, već je aktivno pohodio i dokumentirao njihova tajna okupljanja, manifestacije i ulične demonstracije, istraživao njihove identitete i odnose među različitim pripadnicima grupe, nerijetko izlažući sebe i svoje suradnike životnoj opasnost.

Ulaznice za multimedijalni program Ljeto u MSU 2020 – TAMARA OBROVAC QUARTET možete kupiti putem sustava EVENTIM i na recepciji MSU-a od utorka do subote od 11 do 18 sati i na dan koncerta do 21 sat. Broj ulaznica je ograničen, a cijena ulaznica za koncert plus još 3 dodatna popratna programa je 79 kn.

Preporučamo da ponesete svoju masku zbog poštivanja epidemioloških mjera.

MSU se pridržava svih preporuka za održavanje kulturnih programa i manifestacija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.