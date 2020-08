Linija 105 danas, a linija 111 u ponedjeljak voze izmjenjenom trasom

Zbog radova u Medvedgradskoj ulici, ova će prometnica danas biti zatvorena za promet. Zbog toga će autobusna linija 105 (Kaptol – Britanski trg) danas između 12 i 23 sata, prometovati djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Kaptola. Trasa će biti: Britanski trg - redovnom trasom do raskrižja Medvedgradske i Ulice Antuna Vrančića – (ravno) Ulica Antuna Vrančića – (desno) Gupčeva zvijezda – Medveščak – (desno) Degenova – Zvonarnička – (lijevo) Kaptol i dalje uobičajenom trasom do odredišta. Na izmijenjenom dijelu trase uspostavit će se privremeno autobusno stajalište u Ulici Antuna Vrančića u zoni raskrižja s Medvedgradskom ulicom.

- Zbog izmijenjene trase privremeno neće biti u funkciji autobusna stajališta u Medvedgradskoj ulici u smjeru Kaptola (Medvedgradska – škola, Znikina i Centar Kaptol) - poručuju u ZET-u, i dodaju da će od Kaptola do Britanskog trga autobus voziti redovnom trasom.

A u ponedjeljak se radi u zoni raskrižja Ulice Svetog Benedikta, Trgovenske ulice i Pavlovičke ulice, pa će tako od 7 do 18 sati autobusna linija 111 također voziti izmijenjeno, i to u oba smjera. Nova trasa će biti Savski most - redovnom trasom do crkve u Stupniku – (desno) Stupničke Šipkovine – (lijevo) Ulica Dolenica – (lijevo) Gornjostupnička ulica – (desno) Stupničkoobreška – i u nastavku uobičajenom trasom do odredišta. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi se neće zaustavljati na usputnim stajalištima.