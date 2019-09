Kupiš grincajg pa jaja, a onda i haljinu, sve u 'modnom centru' Dubec

Ako ste mislili da je riječ o Milanu, prevarili ste se. Jer modni je centar u našoj metropoli, i to, ni više ni manje, nego – na okretištu Dubec. Smjestili su se ondje trgovci s Borongaja, oni koji su prodavali podno Dinamova stadiona, na području na kojem je nedavno otvoreno novo parkiralište. , Međutim, obrtnici ne žale za lokacijom gotovo u centru grada na kojoj su prodavali desetljećima jer, kako kažu, sad su konačno dobili uvjete za rad kakve zaslužuju.

Dolaze stare mušterije

– Imamo lokale koji su novi, pod krovom, dovoljno su prostrani, a mušterije su se ionako brzo navikle da sad u šoping moraju doći ovamo – rekla nam je jučer Antoneta Nejtek, koja je s kolegama u Dupcu posljednjih mjesec dana. Čekalo se, međutim, službeno otvorenje placa na koji bi se uskoro trebali smjestiti i OPG-ovi sa svojim proizvodima pa se jučer ujutro sve još sređivalo kako bi se Zagrepčanima pokazalo u najboljem izdanju. “Paško cipele” već su same po sebi bile uglancane, ali police oko njih još je jučer šarenom peruškom “prelazio” upravo Paško ne bi li i najmanju nakupinu prašine istjerao iz svog lokala.

– Ma svaki dan ja to tako, treba održavati – govori nam trgovac, koji u isto vrijeme drži i perušku i metlu, a jednim okom prati i one koji su stigli u Dubec da za sebe odaberu nešto iz tamošnje modne ponude. A baš cipele tražila je Vesna Pađen, koja je razgledavala jesensku kolekciju gležnjača. Nije nikad, ističe odmah, kupovala cipele na placu, ali ponuda u Dupcu oduševila ju je prvog dana.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

– Dosta ljudi koji dolaze prodavače znaju još s Borongaja. Ja sam slučajno prvi put došla prije otprilike dva tjedna kad sam čekala bus na okretištu. Imala sam vremena pa sam odlučila pregledati ponudu i oduševila se – kaže Vesna Pađen, a složila se s njom i Mirela Liljek, koja je jučer tražila trenirku.

Čekaju se OPG-ovci

Vrijeme provodi, pojasnila je, najčešće kod kuće s dvoje djece pa joj treba nešto udobno, a opet lijepo.

– Odemo i do parka i malo u grad pa ne želim baš u krpama. A ovdje se stvarno može naći sve, od odjeće i obuće do modnih dodataka. Sad još kad stignu OPG-ovi, to će biti odlično, uzmeš grincajg i jaja, a odmah pogledaš je li stigla koja nova haljina. I to sve dok čekaš tramvaj – govori Mirela Liljek dok pogledom već traži što bi sve mogla kupiti u preostalih dvadesetak otvorenih lokala. Ukupno ih je 52, ali dio njih, uglavnom onih okrenutih prema samom okretištu, još čeka “stanare”. Oni, međutim, koji su okrenuti prema takozvanoj šetnici, otvoreni su.

– To nam je sad isto veliki plus. Prije nismo imali tako lijep prostor kuda se može bez brige prošetati, eventualno sjesti na klupicu. Na Borongaju je sve bilo puno rupa, a i vode kad bi padala kiša – kazala je Antoneta Nejtek, koja je jučer poslijepodne sa svojom odjećom sudjelovala u modnoj reviji pripremljenoj za svečano otvaranje tržnice Dubec. Odnosno “modnog centra” Dubec, kako su ga nazvali u Gradu.