U tijeku je treći pokušaj sjednice Zagrebačke županije: Tko će složiti većinu?

Dva je mjeseca prošlo od lokalnih izbora, a Skupština Zagrebačke županije još uvijek nije konstituirana. Ako se to ne dogodi danas, lokalni izbori u Županiji morat će se ponoviti. Stranke koje su prošle izborni prag dva su puta pokušale sastaviti potrebnu većinu, no oba se puta to izjalovilo.

A onda je prije tjedan dana odjeknula vijest da su se oko formiranja potrebne većine dogovorili HSS i HDZ sa Nezavisnom listom župana Stjepana Kožića i strankom BM365. HDZ-ovih 13 zastupnika složilo je tako potrebnu većinu od 25 zastupnika s četiri dometnuta HSS-ovca i te osam zastupnika liste župana Kožića i strane BM 365

Najnoviji razvoj događaja u Županiji šokirao je mnoge jer je HSS okrenuo leđa SDP-u s kojim je u koaliciji izašao na izbore. Stranka Fokus, koja je bila najpoželjnija 'udavača' za sastavljanje većine jer su osvojili vlast u četiri grada zagrebačkog prstena, ostala je bez svog mjesta vladajućoj koaliciji u Skupštini..

Prošlog tjedna zbog svega između donedavnih saveznika i partnera padale teške riječi u medijima i na društvenim mrežama, a potencijalni i bivši saveznici nisu štedjeli jedni druge. U novoj konstelaciji Skupštine Zagrebačke županije predsjednica Skupštine trebala bi postati čelnica županijskog HSS-a Martina Glasnović.

- Blizu smo novih izbora, a baciti pet milijuna kuna javnog novca u koronakrizi nije nam opcija. Tijekom razgovora, iako se razlikujemo programima, shvatili smo da je HDZ prihvatljiv kandidat jer im je, kao i nama, u interesu da se Skupština konstituira te da se nastave tekući projekti ključni za županiju za koje povlačimo europski novac i koji su u interesu svim strankama - kazala nam je prošloga tjedna.

TIJEK Sjednice Pratite OVDJE

11:00- Treći pokušaj konstituirajuće sjednice u Hotelu Internacional započeo je u 11 sati sviranjem himne i minutom šutnje za poginule branitelje i žrtve Domovinskog rata.

11:11 - Prije prve točke, Izbora Mandatnog povjerenstva, označena je pauza radi konzultacija.

11:28 - Ponovno je označena stanka jer nije postignut dogovor oko točke 1. Izbora predsjednika Mandatnog povjerenstva.

12:00 - U tijeku je verifikacija izbornih rezultata. Izvješće podnosi predsjednik Mandatnog povjerenstva Tomislav Masten (HDZ).

12.10- Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u Novom danu N1 televizije komentirao je dogovor svoje stranke s HDZ-om na razini Zagrebačke županije.

-Treba razdvojiti politiku na nacionalnoj i onu na lokalnoj razini. Ova koalicija nije prva, u cijelom nizu županija smo išli s HDZ-om. Ne vidim problem, HSS je poznat kao stranka centra koji ima lijevo i desno krilo i to je izvan onoga što ja radim na nacionalnoj razini- rekao je Beljak. Kritike koje HSS zbog suradnje s HDZ-om SDP-a nazvao je 'licemjernim'.

-Mogu biti razočarani, ali i SDP koalira s HDZ-om u nekim gradovima i županijama, a o tome nitko ne govori. I Most i Domovinski pokret su puno neprihvatljiviji partneri od HDZ-a, radi se o krajnjoj desnici. To je licemjerno i ne bih se osvrtao na te strelice koje dolaze iz SDP-a- poručio je Beljak.

12:15- Bivši SDP-ov kandidat za župana Mihael Zmajlović čita tekst prisege, proziva zastupnike koji prisežu.

12:21- S 25 glasova za, 21 protiv i nula suzdržanih, usvojena je točka 3. Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine.

12:23- Na red je došla i najvažnija točka, Izbor predsjednika Županijske skupštine. Pristigla su dva su prijedloga. Prvi koji predlaže Marka Magdića (Fokus), potpisalo je 22 zastupnika. Drugi prijedlog, da predsjednica bude HSS-ova Martina Glasnović potpisao je 25 skupština.

-Neću podržati Martinu Glasnović. kolege iz HSS ne samo da su prekršili koalicijski sporazum, već su brutalno prevarili svoje birače. To će se danas pravdati projektima koji ne mogu stati, no nismo u Sjevernoj Koreji. Podsjećam da je većina mogla biti složena bez HDZ-a. Sve stranke su bile protiv načina na koji se vodi ova županija - otvorio je raspravu o kandidatima SDP-ov Ozren Robić.

12:13- Riječ je potom preuzeo Fokusov kandidat za predsjednika Skupštine Marko Magdić.

-Iz ovakvih razloga, ljudi zaziru od politike. Apeliram na moral, priziv savjesti da i dalje ljudi koji su birani odaju dužnost biračima koji su im dali povjerenje - kazao je Magdić.

12:33- Kritiku HSS-ovo kandidatkinji za predsjednicu Skupštine uputila je i SDP-ova Zvjezdana Sečen koja joj je zamjerila neprincipijelnost.

12:35- Riječ je potom preuzela SDP-ova Nadica Žužak.

-Za ovo što danas čine zastupnici HSS-a nisu dobili povjerenje birača. Prije nekog vremena predsjednik HSS-a govorio je da je HSS stranka ju treba zabraniti. Župan Kožić kazao je da neće surađivati s Beljakovim HSS-om. Krešo Beljak je govorio u kampanji da je župan Kožić besprizorna osoba i politički ljigavac. Pa kako će nakon toga surađivati?- zapitala se Žužak.