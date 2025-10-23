Kestenijada u Molvicma: Zvijezda će biti kesten-rolada od 17 metara

"Okus jeseni u Molvicama" naziv je programa koji sutra u 18 sati otvara peto izdanje Kestenijade, koja će trajati dva dana. Uz degustaciju samoborskih delicija, češnjovki, aromatičnog bermeta i muštarde, posjetitelji će moći uživati i u plesnom nastupu seniorki skupine Balans te glazbi Gospodara tambura i DJ-a Đuke, koji će osigurati veselu atmosferu do kasnih sati.

Subotnji program otvorit će pak u 16 sati Samoborske mažoretkinje te mlade plesačice skupine Balans. Fokus će mu biti na obiteljskim i dječjim sadržajima, igrama i druženju u toploj jesenskoj atmosferi, a zvijezda dana bit će tradicionalna kesten-rolada, koja će ove godine imati impresivnih 17 metara, dva više nego lani.