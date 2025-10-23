Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAJAT ĆE DVA DANA

Kestenijada u Molvicma: Zvijezda će biti kesten-rolada od 17 metara

storyeditor/2025-10-22/PXL_081018_22268604.jpg
Sandra Šimunovic/ PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.10.2025.
u 17:00

Subotnji program otvorit će pak u 16 sati Samoborske mažoretkinje te mlade plesačice skupine Balans.

"Okus jeseni u Molvicama" naziv je programa koji sutra u 18 sati otvara peto izdanje Kestenijade, koja će trajati dva dana. Uz degustaciju samoborskih delicija, češnjovki, aromatičnog bermeta i muštarde, posjetitelji će moći uživati i u plesnom nastupu seniorki skupine Balans te glazbi Gospodara tambura i DJ-a Đuke, koji će osigurati veselu atmosferu do kasnih sati.

Subotnji program otvorit će pak u 16 sati Samoborske mažoretkinje te mlade plesačice skupine Balans. Fokus će mu biti na obiteljskim i dječjim sadržajima, igrama i druženju u toploj jesenskoj atmosferi, a zvijezda dana bit će tradicionalna kesten-rolada, koja će ove godine imati impresivnih 17 metara, dva više nego lani. 
Ključne riječi
kesteni Molvice Samobor kestenijada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja