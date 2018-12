Kako voziti oko rotora – u pet laganih koraka

Područje rotora treba izbjegavati između sedam i devet sati te od 15 do 17 sati. Ako to nije moguće, posebno treba biti oprezan u prometu, a prije kretanja na obilazne ceste treba se dobro informirati o načinu i smjerovima vožnje na njima, savjetuje vozače Hrvatski autoklub. Savjete kako voziti oko remetinečkog rotora dok traje rekonstrukcija donosimo i mi, u pet koraka.

1. Prema sjeveru iz smjera čvora Lučko treba voziti lijevo, prebaciti se na istočni kolnik i dalje normalno do raskrižja sa Selskom cestom. Ako se ide iz smjera Novog Zagreba, iz Avenije Dubrovnik kod Kajzerice treba skrenuti na privremenu cestu i voziti prema Jadranskom mostu i dalje prema Selskoj. Prema jugu voziti se ne može jer je Remetinečka zatvorena.

Pogledajte video naših novinara na rotoru:

2. Prema istoku iz smjera čvora Lučko ide se ravno i po privremenoj prometnici ulazi na južni kolnik Avenije Dubrovnik pa zatim do raskrižja s Ulicom Radoslava Cimermana. Ide li se iz smjera Selske i Savske, preko semaforiziranog spoja treba se prebaciti na istočni kolnik i po privremenoj prometnici doći do južnog kolnika Avenije Dubrovnik te dalje do raskrižja s Ulicom Radoslava Cimermana.

3. Prema zapadu iz smjera Novog Zagreba od Avenije Dubrovnik vozi se po privremenoj prometnici ispod Jadranskog mosta do križanja Jadranske avenije i Ulice Vice Vukova, gdje se može skrenuti desno na Jadransku aveniju ili nastaviti ravno Ulicom Vice Vukova. Ide li se iz smjera Selske i Savske, nastavlja se samo ravno pa na Jadranskom mostu desno i preko privremene ceste do križanja Jadranske avenije i Ulice Vice Vukova, gdje se skreće ili desno na Jadransku aveniju ili ide dalje ravno Ulicom Vice Vukova.

Pogledajte Obilazni pravac iz smjera Selske prema Aveniji Dubrovnik:

4. Najviše teškoća imat će stanovnici naselja oko samog rotora, od kojih je dio ostao bez glavnih spojnica na Aveniju Dubrovnik. Za njih će u lokalnom prometu vrijediti posebna pravila.

Na Kajzerici zatvaraju se dvije prometnice, i to istočni priključak na Jadranski most kod Zrinjevca i križanje Remetinečka – Riječka. Pristupna točka bit će križanje Cimermanova – Antalova – Bencekovićeva. U Trnskom zatvara se priključak s Nehruova trga na Aveniju Dubrovnik, a pristupne točke bit će križanje Avenija Dubrovnik – Cimermanova – Trnsko i priključak iz Ulice Trnsko. U Trokutu bit će dvije pristupne točke, na sjeveru južni kolnik Avenije Dubrovnik preko Nehruova trga, a na jugu Hermanova – Perjasička – Utinjska – Savski gaj XIII – Remetinečka. Što se Savskoga gaja tiče, zatvorit će se glavna prometnica kroz kvart, Prekratova, a pristupne točke bit će Nehruov trg – Avenija Dubrovnik te križanje Remetinečka – Savski Gaj XIII.

5. Remetinečki je rotor najčešći ulaz u grad onima koji u Zagreb dolaze iz smjera Karlovca (Rijeke i Splita), a njima i ostalima koji ga koriste za ulazak u grad savjetuje se korištenje čvorova Jankomir, Buzin i Kosnica.

Pogledajte obilaznice remetinečkog rotora: