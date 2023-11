'Kako se poseksati' najbolji je dugometražni film ovogodišnjeg Zagreb FIlm Festivala

Britanski film "Kako se poseksati" Molly Manning Walker osvojio je Zlatna kolica za najbolji dugometražni igrani film 21. Zagreb Film Festivala, čiji je natjecateljski dio završio u subotu dodjelom nagrada. Žiri je u obrazloženju ustvrdio da ih je taj film duboko potresao i potaknuo rasprave koje su ponovno pokazale koliko smo još zaglavljeni u različitim perspektivama.

"S nezavisnom filmskom vizijom, sjajnom glumačkom postavom i intimnom režijom, ovaj film otkriva sloj po sloj koliko je naša koegzistencija krhka", istaknuli su, rekavši kako je ove godine konkurencija bila izuzetno jaka.

Zlatna kolica za međunarodni kratkometražni film osvojio je "Samo neka uspije" portugalskog redatelja Daniela Soaresa, "minimalistički, pametan i nevjerojatno dobro izveden film". "Kao publika stavljeni smo u položaj promatrača zabavne sekvence scena u švicarskim planinama - i istovremeno duboke i hladne klasne podjele. Suosjećamo s protagonisticom i pratimo je sa sigurne udaljenosti ne skidajući pogled s nje", ocijenio je žiri.

>>VEZANI ČLANCI:

Posebno priznanje u toj kategoriji dobio je norveški film "Cice" Eivinda Landsvika, koji "na nekonvencionalan i topao način prikazuje odrastanje". Zlatna kolica za najbolji film u nacionalnom programu Kockice dodijeljena su filmu "Niska Trava" Davida Gaše koji se, rečeno je, istaknuo promišljenim režijskim konceptom izvedenim na visokoj razini.

Film je pohvaljen i kao primjer uspješne međusobne suradnje svih studenata Akademije dramske umjetnosti zaduženih za tehnički dio filma. Žiri je izrazio nadu da će ta nagrada redatelju biti vjetar u leđa da još radikalnije i eklektičnije testira granice svog autorskog izričaja.

Posebno priznanje Kockica dodijeljeno je filmu "Škafestin" Paška Vukasovića, za koji žiri kaže da je bio dobar duh ovogodišnjih i prošlih Kockica jer je svojim odlično odrađenim ulogama pomogao mnogim mladim redateljima i redateljicama da stupe u svijet filma, ali i osvoje svoje prve nagrade u tom programu.

11.11.2023., Zagreb - Dodjelom nagrada zavrsio je 21. Zagreb Film Festival, u sklopu kojeg je u nizu programa prikazano 115 filmova. Za nagradu Zlatna kolica konkuriralo je 26 filmova u kategorijama medjunarodnog dugometraznog i medjunarodnog kratkometraznog filma te nacionalnog kratkometraznog programa Kockice. Za nagradu Zlatni bicikl konkurirali su filmovi u programu Ponovno s nama, a publika je odlucivala o najboljem filmu u programu Mreza festivala Jadranske regije. Pasko Vukasovic, David Gaso Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"U svom režijskom debiju gradi uvjerljiv svijet i postiže da kao gledatelji empatiziramo s glavnim junacima. Iako film nije bez mana, razoružao nas je svojom iskrenošću", istaknuto je. Zlatni bicikl za najbolji film iz programa Ponovno s nama, osvojio je njemački "Zakon zbornice" Ilkera Çataka, "intenzivan film koji gledatelja vodi kroz brojne moralne rukavce ne ostavljajući mu samo jedno rješenje".

Žiri je ocijenio da taj film, precizno režiran, likovno promišljene fotografije koja savršeno nadopunjuje montažu stalne pulsirajuće napetosti, ostavlja dubok dojam jer tjera gledatelja na razmišljanje o pravdi i kazni. "Autor ima senzibilitet ljudski sagledati obje strane, brišući linije između pobjednika i gubitnika, jer u današnjem svijetu svi smo pomalo jedno i drugo", ističe se u obrazloženju.

Najbolji film programa KinoKino je španjolski "Valdova priča" Roberta Buese, koji je dječji žiri nagradio "zbog velike spisateljske kreativnosti, zabavne teme i radnje te jako dobrih glumaca", kao i istinite priče koja ih je "istovremeno zabavila, nasmijala i ganula". Proteklih sedam dana na festivalu je u nizu programa prikazano 115 filmova, a u konkurenciji je bilo 26 filmova u različitim kategorijama. Direktor ZFF-a Boris T. Matić rekao je da je ovogodišnja posjećenost bila izvrsna, a reakcije publike i kritike izvan očekivanja.

11.11.2023., Zagreb - Dodjelom nagrada zavrsio je 21. Zagreb Film Festival, u sklopu kojeg je u nizu programa prikazano 115 filmova. Za nagradu Zlatna kolica konkuriralo je 26 filmova u kategorijama medjunarodnog dugometraznog i medjunarodnog kratkometraznog filma te nacionalnog kratkometraznog programa Kockice. Za nagradu Zlatni bicikl konkurirali su filmovi u programu Ponovno s nama, a publika je odlucivala o najboljem filmu u programu Mreza festivala Jadranske regije. Boris T. Matic Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Imali smo 30 do 40 posto bolju posjećenost od prošle godine, ali i od nekih prethodnih izdanja", dodao je. Istaknuo je i odličnu posjećenost programa Industrija, s obzirom na to da je na nekim masterclassovima bilo osamdeset do stotinu posjetitelja što nije baš uobičajeno. Producentica Selma Mehadžić posebno je zadovoljna što se festivalske filmove moglo pogledati u 14 gradova diljem zemlje, a tu su priliku imali i gledatelji putem online platformi.

>>VIDEO: Policija organizirala prodaju predmeta kojima je istekao rok čuvanja