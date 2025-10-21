Kad će konačno završiti obećano parkiralište u Zagrebu? Radi se šest puta dulje od planiranog, saznajemo detalje

Jedna je to od rijetkih preostalih lokacija gdje cjelodnevno parkiranje i dalje stoji 1,30 eura, a sad je i ona nedostupna. Vozači, naime, već dva tjedna ne mogu koristiti popularno parkiralište kod bivše tvornice Gredelj, a iz Holdinga su poručili da će izvan funkcije biti još neko vrijeme.

Ulaganje od četiri milijuna eura

– Predviđeno trajanje radova je do 26. listopada, a korisnike upućujemo na parkiralište kod Zagrebačkog velesajama, koje je s Glavnim kolodvorom povezano redovnim autobusnim linijama javnog gradskog prijevoza – izvijestili su iz Zagrebparkinga na Holdingovoj stranici.

Razlog zatvaranja su pak završni zahvati na uređenju novog parkirališta, smještenog na zapadnom kraju kompleksa. Riječ je, podsjetimo, o projektu koji je prema originalnom planu trebao biti dovršen do kraja 2024., no radovi su počeli tek ove veljače. I premda su u Gradu kao novi rok najavljivali kraj lipnja ove godine, ni to se nije dogodilo, a prema najnovijim informacijama koje smo dobili s Radićeva trga, uređenje parkirališta za 425 vozila konačno bi trebalo biti gotovo tijekom studenog. Na pitanje zašto se probio ranije najavljeni rok nisu nam odgovorili, no u medijima se prije mjesec i pol pojavila informacija da se na površini budućeg parkirališta moraju obaviti neočekivani dodatni zahvati. Radovi će tako, bude li sad sve išlo prema rasporedu, trajati devet mjeseci umjesto predviđenih 45 dana, odnosno šest puta dulje nego što je navedeno u natječajnoj dokumentaciji. A od prvog obećanja o uređenju parkirališta do realizacije projekta proteći će malo više od godinu i pol dana.

Da će se urediti parkiralište u kompleksu Gredelja, podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u travnju 2024., prilikom otvaranja radova na Paromlinu. Zbog gradnje društveno-kulturnog centra, naime, ondje je zatvoreno veliko parkiralište s oko 450 mjesta, a dok se ne uredi novo na zapadnoj strani Gredelja, vozačima je kao alternativa ponuđena makadamska površina istočno od Velesajma. U planu je isprva bilo urediti parkiralište za 380 vozila, no u međuvremenu je broj povećan na 425, uz dodatnih 48 mjesta za motocikle i 52 za bicikle. Postojeće parkiralište na području bivše tvornice, podsjetimo, mjesta ima za oko 500 vozila, a Grad smo pitali hoće li se i na novouređenoj površini zadržati cijena od 1,30 eura dnevno ili će se primijeniti skuplja tarifa, no odgovor zasad nismo dobili.

Kako smo ranije pisali, projekt uključuje i gradnju pristupne prometnice te biciklističko-pješačke staze, a predviđeno je i postavljanje nove rasvjete te hortikulture. Posao vrijedan 2,78 milijuna eura obavlja tvrtka Graditelj svratišta, a upravo odabir izvođača, spomenimo, razlog je zašto se s početkom radova toliko kasnilo. U kolovozu prošle godine kao najjeftiniji ponuditelj odabrana je tvrtka Pedom Asfalti, ali je konkurent uložio žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Ona je i usvojena, a nakon ponovne ocjene ponuda lanjskog prosinca odabran je Graditelj svratišta. Parkiralište se uređuje na mjestu 14 građevina koje su u ljeto 2024. uklonjene, što je stajalo 750 tisuća eura. Ukupna cijena uređenja, zajedno s rušenjem derutnih objekata i nadzorom, tako se popela na nešto manje četiri milijuna eura.

Obnovit će i pothodnik

Osim površine za parkiranje, kod Gredelja se uređuje i desetljećima zaboravljen pješački pothodnik. Tunel ispod pruge duljine dvadesetak metara dugo je već izvan uporabe, no uskoro bi se njime trebali služiti oni koji s Trnjanske ceste žele pješice pristupiti budućem parkiralištu. Natječaj za izvođača radova raspisan je u listopadu 2024., a posao obavlja tvrtka Planigrad Projekt za 143.305 eura.

Izuzev u kompleksu Gredelja, gdje će s novom površinom biti mjesta za oko 925 vozila, vozači će se u centru u budućnosti moći parkirati i u podzemnoj garaži koja će se sagraditi u sklopu projekta Paromlin. Kako je najavio dogradonačelnik Luka Korlaet, bit će na dvije etaže te će moći primiti 350 automobila, a njome će upravljati Zagrebparking. Paromlin bi pak trebao biti dovršen početkom 2027.