Jedan trak pokretnih stepenica u kvaru već tri mjeseca, drugi povremeno staje, iz Grada kažu: 'Jučer je zapela kovanica'

Kroz pothodnik Importanne Centra svaki dan prođe više od 250.000 ljudi, a silazni trak pokretnih stepenica u kvaru je više od tri mjeseca. Jučer je, pak, van funkcije bio i drugi trak. Uzrok stajanja bila je kovanica, rekli su nam iz Grada, koja je zapela te je po dolasku servisera uklonjena i stepenice su ponovno puštene u pogon. A konobar iz jednog od kafića u Importanneu tvrdi da se već nekoliko puta dogodilo da drugi trak bude van funkcije na dva ili tri dana.

Pitali smo prolaznike kako njima pada nefunkcionalnost stepenica i dok neki nisu niti primijetili problem, drugi priznaju da im je teško ići pješice, posebno ako nose vrećice. Što su nam još rekli stanovnici metropole, pogledajte u videu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A o mukama prolaznika koji se ne mogu koristiti donjim trakom eskalatora prvi put smo, podsjetimo, pisali 11. srpnja, kada su nam se djelatnici tamošnjih trgovina požalili da stube ne rade već mjesec dana. Iz Grada su tada rekli da se planira njihov popravak i zamjena.

Mjesec dana nakon toga, pokretne stepenice i dalje su jednim dijelom stajale na mjestu pa smo Gradu ponovno poslali upit kad namjeravaju sanirati eskalator i tada nam je rečeno da je – pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za vanjske pokretne stepenice na Trgu Ante Starčevića. Nakon izrade projektne dokumentacije, za koju je rok mjesec dana, pokreće se postupak javne nabave za ugradnju novih stepenica na toj lokaciji. Procijenjena vrijednost nabave i rok završetka radova bit će definirani otvorenim postupkom javne nabave – poručili su. Što je s popravkom postojećeg eskalatora, nisu odgovorili ni tada, ni danas, nakon što smo im se ponovno javili s istim pitanjima.

Više nam nisu znali reći niti iz Importanne Centra. – To je isključivo na Gradu, oni su to preuzeli na sebe. Mi samo neformalno uspijevamo čuti da su u postupku javne nabave – rekli su. Napomenuli su da je konstrukcija očito trula i da se više "ne može krpati", a što se tiče zastoja kraka koji vozi prema gore, kažu, nisu upućeni da se to događa.

Eskalator je, podsjetimo, star već trideset godina te je u vrlo lošem stanju. Dosad se kvario više puta, povremeno i na nekoliko mjeseci, a prije šest godina bio je i predmet spora između Importanne Centra i Grada. Nisu se mogli dogovoriti oko toga u čijoj je nadležnosti održavanje pokretnih stepenica, s obzirom na to da se nalaze na javnoj gradskoj površini. Iz uprave Centra tada su tvrdili i da im Grad duguje 3,7 milijuna kuna vezano za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine pa su pokrenuli i upravni spor.