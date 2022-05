Je li bolja vizura Dolca siva daska ili mural akademskog slikara?

Ruglo, sramota, nevjerojatno, pola grada je srušeno, fasade padaju na prolaznike, posvuda strše klime, a njima smeta umjetnost, samo su neki od komentara Zagrepčana ljutitih zbog odluke Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode da se pokraj stuba na Dolcu u sivo prefarba mural akademskog slikara Mislava Lešića. Neslužbeno doznajemo da Zavod u posljednje vrijeme odbija većinu zahtjeva uličnih umjetnika koji požele stvarati u gradu uz obrazloženje kako će njihovi radovi narušiti vizuru i prvobitno stanje prostora koji je pod njihovom zaštitom.

Odbili produljiti dozvolu

Mural uz stube na Dolcu, podsjetimo, djelo je akademskog slikara Mislava Lešića i nastao je u sklopu projekta Ulični triptih, koji su u suradnji sa zagrebačkom Turističkom zajednicom pokrenuli ulični umjetnik Boris Bare i njegova partnerica Tina Kovačiček jer su, kako kažu, gradu ranjenom od potresa željeli udahnuti malo boje.

– Startali smo prije godinu dana s ciljem da svaka tri mjeseca na drugom mjestu osvanu tri rada. Dobili smo odobrenje Zavoda na godinu dana, no sada su nam odbili produljiti dozvolu iako smo im pokušali objasniti da nitko nije oštetio ni pošarao mural, što je dokaz da nema vandalizma i da se svima sviđa – objašnjava Tina. Mural, dodaje, uopće nije naslikan na zidu, već na zaštitnim daskama kojima je zapečaćeno dolačko skladište.

– Baš me zanima što će biti, no očekujem da će umjesto koloritnog rada akademskog slikara ovdje nastati slikovnica ružnih žvrljotina – nastavlja Tina. Ni ona, veli, nije dobila službeno objašnjenje zbog čega ne mogu produljiti dozvolu.

– I u početku je Zavod imao problem s vizualom. Nisu im se dopadali motivi, iako se svima drugima sviđaju. Mislav ih je odabrao jer je rodom Slavonac pa je htio spojiti kolorit rodnog kraja s licitarskim srcem, voćem i povrćem koji su zaštitni znakovi Dolca – objašnjava. Ovo, dodaje, nije prvi put da Zavod odbija uličnu umjetnost.

– Odbijenicu smo dobili i za Petrinjsku, gdje je Lonac trebao nacrtati veliki mural u sklopu projekta Okolo – ističe Tina. Zbog cijele će situacije s projektom Ulični triptih pauzirati godinu dana, no u lipnju će startati s Art Parkom, a u kolovozu započinje i Okolo, najavljuje.

Onaj tko želi dobiti dozvolu za oslikavanje javne površine mora proći jasnu proceduru, odnosno dobiti zeleno svjetlo mjesnog odbora u kojemu se ona nalazi, vijeća gradske četvrti te vlasnika objekta. Ako je riječ o štićenoj zoni, konačnu odluku donosi Zavod, objašnjava Tihomir Milovac, predsjednik Povjerenstva za zaštitu objekata od grafita i zastupnik Možemo! u gradskom parlamentu.

Kome je to u interesu?

– Malo je nezgodno da se ovako vraća u prvobitno stanje, no procedura se mora poštovati, što katkad nije ugodno. Ako je dogovoreno na godinu dana, teško je očekivati da se produlji bez traženja dozvole. Čudi me da Turistička zajednica nije tražila produljenje, vjerujem da bi se odobrilo – smatra Milovac. Iako se odluke Zavoda katkad mogu na prvu činiti čudnima, njihov je posao, dodaje, čuvati ne samo objekt već i čitav vizualni identitet prostora.

– To mogu biti i daske kao u ovom slučaju jer ako je oslikano tako da ne odgovara ambijentu, vizualno šteti prostoru. Sada možemo ući u širu interpretaciju toga što je zapravo ambijent, što baština, a što intervencija, no činjenica je da moramo vjerovati prosudbi institucije, mišljenja stručnjaka moraju se poštovati. Zagreb je velikim dijelom zaštićen, osobito uži centar, i svi mi imamo sentimente i svoj osjećaj za lijepo, no to ne znači da smo u pravu. Možda nije dobar način da se išlo s prebojavanjem, s ovom sivom površinom ne bismo se svi složili, no kada ne surađujemo po ovim pitanjima, dogodi se da zakon bude jači – ističe Milovac. Postupak Zavoda s druge strane osuđuje Slaven Kosanović Lunar, jedan od začetnika zagrebačke street art scene.

– Vizura grada ne može se narušiti kvalitetnim muralima, već samo ružnim i agresivnim. Grad je rasturen pa ako neki umjetnik kao što je slučaj na Dolcu pokaže volju da ga uljepša, u tome ne vidim problem. I ne govorim samo iz pozicije kolege, već i nekoga tko sluša komentare turista na takve radove po gradu, i to onih koji su vidjeli svijeta i znaju što je umjetnost. Takvi već godinama hvale zagrebačku street art scenu pa mi nije jasno kome je i zašto u interesu da se to zatire umjesto da se potencijal maksimalno iskoristi na dobrobit svih – zaključuje Lunar.

Daske na Dolcu, doznali smo danas, zasad ostaju sive. Stav je to Zavoda za zaštitu spomenika, koji je potvrdio i dogradonačelnik Luka Korlaet.

– Dogovoreno je da mural bude skinut nakon godinu dana, a u međuvremenu je propao. Za trajnu akciju trebalo je podnijeti zahtjev. Odbacujem odgovornost Grada i Zavoda za ovu situaciju – poručio je. Sličan pismeni odgovor dobili smo i od Grada.

– Za oslikavanje murala rješenje je u ožujku lani izdao Sektor za komunalne poslove i javne površine Gradskog ureda za obnovu, gradnju i prostorno uređenje, sukladno mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika. U njemu je navedeno da se lokacija smije oslikati, uz uvjet da se mural ukloni nakon isteka projekta, nakon čega se površine moraju sanirati sivom bojom. Ured za obnovu, gradnju i prostorno uređenje nije zaprimio zahtjev za produljenje roka projekta – naveli su. Iz Uličnog triptiha tvrde pak kako su poslali molbu za produljenje roka.

– Mailovi, međutim, nisu stigli na dobru adresu. Spremni smo ponovno pokušati, ali ne trenutačno jer smo se umorili. Vidjet ćemo koji će biti daljnji život tih panela. Budu li u lošem stanju kao i prije, nastojat ćemo ih uljepšati. Prema uličnoj umjetnosti trebala bi postojati jasna gradska politika, no zasad je ne vidimo – rekla je Tina Kovačiček iz Uličnog triptiha, projekta u sklopu kojeg je oslikan mural