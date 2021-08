Jakuševčani spremaju prosvjed: Obećali su zatvoriti odlagalište, a samo će ga povećati

Na ovom brdu počinje bitka za Zagreb, a mi smo politička opcija koja zna i hoće riješiti problem otpada koji gradska vlast već šesnaest godina sustavno zanemaruje. Ovako su 2017. godine o odlagalištu Jakuševec-Prudinec i milijunima tona otpada koji se onamo odvoze govorili u stranci Zagreb je NAŠ!, uz simboličnu fotografiju na kojoj, poput vojnika nakon bitke kod Iwo Jime, zabijaju zastavu svoje stranke na hrpu otpada. A još u travnju i svibnju ove godine, kao dio svoje predizborne kampanje, najavljivali su zatvaranje i sanaciju jakuševečkog odlagališta, kao i hitnu obustavu rada drobilice građevinskog otpada, koja ondje radi već godinama.

Nije stoga čudno da su se stanovnici naselja Jakuševec, ali i cijelog istočnog dijela Novog Zagreba, osjećali u najmanju ruku izigrano nakon što su saznali da se drobilica ne samo neće ukloniti, već će na odlagalište stići i dvije nove.

Šaljite otpad u Županiju

O tome su na sastanku u petak, među ostalim, razgovarali zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, direktor Čistoće Jure Leko i predsjednica Odbora za okoliš Hrvatskog sabora Sandra Benčić s predstavnicima Mjesnog odbora Jakuševec. A to nije nimalo dobro “sjelo” Jakuševčanima, koji su se smjesta digli na noge i počeli pripremati prosvjed na koji će doći ne samo ljudi iz ovog kvarta nego i iz cijelog Novog Zagreba – istok.

– Ljudi iz svih kvartova koji čine ovu gradsku četvrt će doći, brojit će se u tisućama – kaže Renato Vrban, stanovnik Jakuševca i bivši predsjednik istoimenog Mjesnog odbora. Zašto se, pitamo ga, stanovnici Jakuševca toliko ljute? Možemovci su rekli jedno, a rade drugo, kratka je verzija odgovora. Umjesto da se smanjuje, brdo na kojem je počela bitka za Zagreb s godinama se samo povećalo, a ovakvim potezima gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo će nastaviti rasti.

– Dolazak još dvije drobilice u potpunoj je suprotnosti sa svim obećanjima koje su iz Možemo! davali tijekom izborne kampanje. Obećanje ludom radovanje, a Jakuševec ne ide prema zatvaranju, nego baš suprotno – objašnjava Vrban, koji ne vjeruje ni obrazloženjima čelnika iz mjesne samouprave iz redova Možemo! da bi nove drobilice ondje trebale biti samo privremeno.

– Prije deset godina rekli su nam da će prva drobilica koja je stigla biti tu samo privremeno. I evo je još ovdje. Jednostavno im ne možemo vjerovati. Pa moj tata je prije 30 godina slušao obećanja kako će se Jakuševec zatvoriti za dvije godine – kaže. Problem je jednostavno u tome što postavljane drobilica na Jakuševec građanima šalje poruku da gradske vlasti idu u smjeru koji se kosi s njihovim obećanjima, a ljudi nemaju u njih povjerenja – objašnjava pak Mirela Mikić Muha, koja živi kilometar i pol od odlagališta. I smatra da bi gradonačelnik Tomašević trebao više raditi na onom zbog čega je i odbijao Bandićev Plan gospodarenja otpadom iz 2018., a to je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Zagrebačkoj županiji. Da bi se to trebalo učiniti, smatra i gradski zastupnik Renato Petek, koji od gradonačelnika očekuje da sa svojim građanima komunicira transparentnije i otvorenije.

– Da vrlo transparentno predstavi situaciju otpada, i to trenutačnu, kao i kratkoročne te srednjoročne planove. Ljudi se opravdano ljute jer nemaju sve informacije. Da su znali što će se dogoditi, manje bi se uznemiravali – smatra on.

Negodujući stanovnici na Jakuševcu, podsjetimo, samo su posljednji u nizu problema vezanih za otpad s kojima gradska vlast žonglira u posljednje vrijeme, jer su se na noge nedavno digli i gnjevni stanovnici Sesvetskog Kraljevca, koji su na sljedećih sedamdesetak dana postali “domaćini” gradskog glomaznog otpada, koji se skladišti u tvrtki Unija Nova. A to je pak bilo rješenje za planine madraca i drugog krupnog otpada koji se gomilao po gradskim ulicama i prepunim reciklažnim dvorištima. Stoga je Grad odlučio prvo unajmiti, a zatim i kupiti dvije drobilice kojima će sam preuzeti zbrinjavanje otpada umjesto da se to predaje privatnim poduzećima. Najavio je to prije dva tjedna sam gradonačelnik, a onda su počeli i problemi s njihovom nabavom. Jer, kako doznajemo, ni ona unajmljena ni one dvije kupljene neće stići tako skoro, s obzirom na to da treba proći vrijeme za prikupljanje potrebnih dozvola pa i rok za eventualne žalbe. Govori se tako o tjednima, a ako ne i o mjesecima prije nego što će prva drobilica stići na Jakuševec i, premda smo Čistoću pitali koji su krajnji rokovi za realizaciju najma i kupnju drobilice, na to nam nisu odgovorili.

“Sve će se znati na vrijeme”

– U roku za dostavu ponuda zaprimljeno je 11 ponuda. Za grupu 2 – “Mobilna drobilica za građevinski otpad” i grupu 3 – “Mobilni usitnjivač za glomazni otpad” odluka o odabiru objavljena je 18. kolovoza, dok je za Grupu 1 – “Teleskopski utovarivač” postupak pregleda i ocjene ponuda u tijeku. Valja istaknuti da je nabava sufinancirana sredstvima EU u visini od 50 posto – objašnjavaju u Čistoći javnu nabavu za kupnju dviju drobilica, a što se tiče jednostavne nabave za najam, kažu da je postupak u tijeku. Tko je natječaj dobio, dodaju, doznat će se u zakonskom roku.

O drobilici na Jakuševcu danas se očitovao i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Drobilica je tamo 10 godina. Rade se različite mjere da se ne stvaraju problemi povezani s kvalitetom života građana. Rekli smo da nije dovoljno imati na jednoj lokaciji recikliranje, nego na nekoliko njih zbog povećane količine građevinskog otpada nakon potresa. Bit će više lokacija da se građevinski otpad obradi i ponovno koristi – rekao je.