Izračunali smo koliko ćete morati plaćati odvoz otpada po novim cijenama

Samo ljubav ne možeš čovjeku nametnuti, zato se valjda gradonačelnik Milan Bandić svoje Zagrepčane posebno srcem i ne trudi pomilovati. Nametnut će im, umjesto sreće, veće račune za odvoz otpada, najvjerojatnije od početka veljače, što je jučer potvrdila i Gradska skupština. Ili, ako ćemo pošteno, potvrdili su vladajući jer oporba je odbila sudjelovati.

Utjecati na 30 posto

Dva dana trajala je muka oko novih cijena odvoza otpada, opozicija je rušila kvorume, a na kraju im nije preostalo ništa drugo nego zapljeskati kad su 24 zastupnika poskupljenju rekla ‘da’. Nije to bio pljesak oduševljenja, nego ironije skupštinara koji nisu željeli sudjelovati, pogotovo nakon što se u gradskom parlamentu pojavio Krešimir Kartelo iz Neovisnih za Hrvatsku, koji je jedini glasovao protiv poskupljenja, ali svojim dolaskom omogućio je da se okupi taman dovoljan broj ljudi kako bi odluka prošla.

– Cijena odvoza otpada u prosjeku će se povećati dvostruko, a sama kvaliteta usluge sve je gora. Isti će fiksni dio plaćati umirovljenik u garsonijeri i kuća s nekoliko etaža u kojoj živi deset ljudi – rekao je Tomislav Tomašević iz platforme Zagreb je naš pa dodao da će varijabilni dio cijene, odnosno dio na koji će Zagrepčani moći utjecati, činiti tek oko 30 posto mjesečnog iznosa. Međutim, istaknuo je, u višestambenim zgradama neće moći ni to jer će, zbog zajedničkih spremnika, susjedi koji recikliraju plaćati za one koji ne recikliraju. Isto je i s propisanim kaznama, zaključio je Renato Petek iz stranke Naprijed Hrvatska.

– Primjerice, kazna od 800 kuna slat će se na cijeli ulaz u zgradi, a suvlasnici će onda morati utvrđivati tko je ubacio pogrešnu vrstu otpada u spremnik ili će trošak kazne jednostavno morati podijeliti – rekao je Petek, dok je Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a kazala da su Zagrepčani generalno zainteresirani za odvajanje otpada, ali na to ih se novom odredbom ne potiče. Što točno ona donosi, već smo pisali, ali budući da je sad službena, nije zgorega ponoviti. Dakle, nova će se cijena formirati od tzv. fiksnog i varijabilnog dijela, od čega će fiksni iznositi 68,57 kuna, dok će u varijabilni “ulaziti” učestalost pražnjenja spremnika, kao i njihova veličina, odnosno litraža. Kolika će biti naknada za odvoz otpada, odlučit će se naknadno u Čistoći, ali ostane li ona devet lipa bez PDV-a kao što je trenutačno, a iz Grada su napomenuli da bi moglo biti tako, u stambenoj jedinici od 50 kvadrata koja ima kantu od 80 litara te je prazni dvaput tjedno, varijabilni bi dio računa trebao biti 57,60 kuna. Pribrojimo li tome unaprijed određeni fiksni dio, mjesečna bi se cijena trebala popeti na 126,17 kuna.

Za usporedbu, trenutačna je cijena odvoza u stanu od 50 četvornih metara 46,86 kuna mjesečno. Oni koji pak žive u, primjerice, sto kvadrata sad odvoz plaćaju 67,68 kuna, dok će po novom taj iznos biti 154,97 kuna. Računamo, naravno, također s dva odvoza tjedno jer broj je to koji je ustaljen u gradu. U teoriji, svatko bi trebao moći odabrati koliko puta želi da mu na mjesec dođe kamion Čistoće i isprazni kante s mješovitim otpadom, ali kako nam kažu iz Grada, te će dolaske Zagrepčani morati dogovarati na razini svoje četvrti jer nema smisla, a ni infrastrukture da se, primjerice, u istoj ulici nekamo po smeće dolazi jednom, a drugamo tri puta. Što se fiksnog dijela računa tiče, on se uvodi jer se na taj način Grad usklađuje s važećim zakonom, a iznos od 68,57 kuna odredili su u Gradskoj upravi.

Kazne od 250 do 800 kn

Predstoji im još, govore, gradnja Centra za gospodarenje otpadom, sortirnice, kompostane u Novskoj, ali i nabava još spremnika te kamiona, i upravo će se dio novca za to namaknuti iz fiksnog dijela mjesečnih računa građana. Ali i iz fiksne stavke za korisnike podijeljene u sedam kategorija koje nisu kućanstvo, a kojima će taj iznos biti od 85,71 kune do 205,71 kunu. Podsjetimo, novom se odlukom o prikupljanju otpada propisuju i kazne od 250 do 800 kuna, a dijelit će se Zagrepčanima koji, među ostalim, ubace otpad u spremnik u koji ne pripada, ali i bude li njihova kanta smrdjela susjedu.