Tramvaji sutra ujutro ne voze Jurišićevom, u Svetoj Klari busevi za vikend voze obilazno

I ovog će tjedna zbog raznih radova promet ZET-ovih autobusa i tramvaja biti djelomično izmjenjen po cijelom Zagrebu. Tako će zbog orezivanja drveća u Jurišićevoj ulici sutra od 8 do 12 sati tramvajske linije 11, 12, 14 i 17 će u smjeru istoka grada voziti obilazno preko Glavnog kolodvora. Skretat će u Prašku ulicu te preko Glavnog kolodvora voziti do svojih krajnjih odredišta.

Zbog radova koji uvjetuju zatvaranje za promet Svetoklarske ulice, linija 133 za ovo naselje i Čehi sutra i prekosutra također će voziti djelomično izmjenjenom trasom. Ona će biti preko terminala Savski most redovnom trasom do Utinjske ulice na broju 3 (Vivas Bar), odakle sreće desno oko bloka zgrada i natrag na Utinjsku ulicu prema Remetinečkoj cesti. Ruta zatim ide: raskrižje Remetinečke ceste i Savski gaj XIII. – (lijevo) Remetinečka cesta – (lijevo) Ulica dr. Luje Naletilića – (ravno) Sisačka cesta do raskrižja sa Mrkšinom ulicom – (ravno) Sisačka cesta – i u nastavku redovnom trasom do okretišta Čehi - Bulićeva. U polascima do Svete Klare linija 133 će prometovati skraćeno do Utinjske ulice kod kućnog broja 3. Privremeno autobusno stajalište bit će uspostavljeno unutar bloka zgrada Utinjska 3, te obostrano autobusno stajalište na Sisačkoj cesti u zoni raskrižja sa Ulicom dr. Luje Naletilića (ispred Konzuma).

Konačno, zbog redovnog mjesečnog servisa, zagrebačka uspinjača neće raditi u ponedjeljak i to od 6 do 14 sati. Za putovanje do Gornjeg grada, cijenjenim sugrađanima i posjetiteljima preporučuje se korištenje autobusnih linija 105 i 150.