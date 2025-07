Izmjene u noćnim tramvajskim linijama ZET-a: Privremena regulacija počinje u petak

U noćima od petka, 1. kolovoza do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 4. kolovoza, umjesto tramvaja noćne linije 31 prometovat će autobus, javljaju u ZET-u. Što se tiče ostalih promjena u noćnim linijama, od ponedjeljka, 7. srpnja do početka rujna, umjesto tramvaja noćne linije 33 vozit će autobus i to izmijenjenom trasom u oba smjera.

Nova trasa je sljedeća: Mihaljevac - Ksaverska cesta - Medveščak - Ribnjak - (desno) Ulica Jurja Branjuga - Palmotićeva - (lijevo) Jurišićeva - (desno) Draškovićeva - i dalje svojom trasom do Savišća. U povratku - Savišće - redovnom trasom do raskrižja Draškovićeve i Vlaške ulice - (desno) Vlaška - (lijevo) Vončinina - (lijevo) Voćarska cesta - (lijevo) Ul. Nike Grškovića - (desno) Medveščak - i dalje svojom trasom do Mihaljevca.

Stajalište Jandrićeva bit će izmješteno južnije od restorana „Mlinarica“ u smjeru Savišća, a stajališta Draškovićeva zapad i Klinika za traumatologiju zapad neće biti u funkciji. Na izmijenjenom dijelu trase u smjeru Mihaljevca, linija će koristiti samo stajalište Medveščak u Ulici Nike Grškovića.

U noćima od ponedjeljka, 28. srpnja do ponedjeljka, 4. kolovoza, umjesto tramvaja noćne linije 34 vozit će autobus.