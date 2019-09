Iz srca Istre stiže stijena za monolit od tri metra

Zima na Islandu traje devet mjeseci, a kod nas će se za toliko sagraditi spomenik. Konkretno, Spomenik domovini. Tako će se hrvatska metropola do ljeta moći pohvaliti “novim gradskim vratima”, kako je to slikovito opisao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na jučerašnjem polaganju temeljnoga kamena za dugoočekivani spomenik. Podiže se na dijelu Trga Stjepana Radića, odnosno livadi između Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i zgrade Gradske uprave, a konstrukcija vrijedna 34,7 milijuna kuna uključivat će tri objekta, Zid boli, oltar – menzu i portal – paviljon, koji će kao cjelina činiti mjesto službenog ceremonijala odavanja počasti.

Nova vrata Zagreba

Radove izvode tvrtke Tigra d. o. o. i Vodotehnika d. d., a za njihovo nadgledanje Bandić je zadužio samoga sebe.

– Zagreb će dobiti spomenik za cijelu povijest, mjesto hrvatskog identiteta, temeljen na patnji i stradanjima. Bit će to nova gradska vrata. Svaki dolazak na to mjesto budit će emocije, podsjećati na hrabrost, požrtvovnost i odlučnost hrvatskoga naroda i svih građana Hrvatske. Ni jedan državnik i ni jedna delegacija neće doći u Zagreb a da ne posjeti Spomenik domovini. On predstavlja našu povijest koju svi trebaju upoznati, a ja ću radove na njemu nadgledati svaki dan – kazao je gradonačelnik netom prije potpisivanja povelje koja je simbolično bačena u temelj. Dodao je kako se nada da će spomenik biti dovršen i prije, odnosno do 7. svibnja, kada se održava summit svih državnika Europe.

U simboličnom bacanju povelje u temelj pomogao mu je i premijer Andrej Plenković, koji je uz bok pozvao umirovljenog generala Mladena Markača, a pridružio im se i ministar obrane Damir Krstičević.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Ovo je mjesto idealno da bude lokacija Spomenika domovini i zato što je uz kip prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Bit će to jedno od sjajnih obilježja grada – kazao je Plenković.

Na natječaj za idejno rješenje spomenika 2016. bila su prijavljena 52 rada, a pobjedu je odnijelo djelo arhitekta Nenada Fabijanića. Spomenički je kompleks, pak, već trebao biti pri kraju, a zašto se sve odužilo ne zna ni autor rješenja.

– Utrošeno je neko vrijeme na zakonsku regulativu, o kojoj ne znam puno. Ja sam svoj posao završio prije dvije godine – kazao je Fabijanić.

Što se tiče gradnje monumentalnog simbola, sve što se može napraviti u domovini, istaknuo je Fabijanić, ovdje će se i napraviti, a spomenik će biti arhitektonski oblikovan tako da se uklapa u postojeće urbanističke vrijednosti te kao cjelina predstavlja memorijal za odavanje počasti.

– Ovih će dana u Istri, u Pazinu, početi rezanje cijele jedne stijene od koje će biti napravljen monolit od tri metra. On će posebnim prijevozom biti dovezen u Zagreb na lokaciju spomenika. Dva su detalja, na žalost, inozemna, ali to nismo mogli izbjeći. Konstrukcija je građena od fibermaterijala koji nam je bio potreban da izdrži, a u tome surađujemo s Nizozemskom – kazao je Fabijanić.

Uz stihove iz “Lijepe naše”

Velebni memorijalni objekt, dodao je, imat će brončano postolje na kojem će gorjeti vječna vatra, a na njemu će biti ugravirana strofa iz “Lijepe naše”.

– Ni jedan detalj nije napravljen ni prema čijim željama, pa ni gradonačelnikovim. Napravio sam nešto što mnogima nije posve jasno, ali se nadam da će im s vremenom postati jasnije – zaključio je Fabijanić.